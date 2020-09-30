«Еда по расписанию»: эффективно ли интервальное голодание

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого специалисты выяснили, насколько эффективно интервальное голодание.

Ранее проведенные эксперименты показывали, что такая диета помогает быстро сбросить вес, но потом так же быстро эти килограммы возвращаются. Ученые решили узнать, так ли это.

Напомним, что интервальное голодание подразумевает систему питания, когда вы на протяжении нескольких дней или недель едите и ни в чем себе не отказываете, а потом на некоторое время резко снижаете дневную норму калорий.

Кто-то делает интервалы в пару дней, кто-то воздерживается от пищи на несколько часов. Суть диеты в том, что во время голодания организм активируется и начинает уничтожать лишние запасы, то есть жир.

Многие люди считают, что этой тактике легко следовать, так как нет никаких ограничений в продуктах питания, а также в калориях.

В недавнем исследовании команда ученых обнаружила, что интервальное голодание помогает людям потерять около 3% от их начального веса в течение 12 недель диеты. Во время исследования ученые просили участников придерживаться только двух правил: не сильно менять свой привычный рацион и строго выдерживать интервалы между приемами пищи.



Второй группе добровольцев с лишним весом предложили придерживаться привычного режима питания. Эксперимент продлился 12 недель, после чего участники взвесились. Оказалось, что добровольцы из первой группы потеряли в среднем около килограмма.

Тем не менее люди из второй группы тоже немного похудели, что показало отсутствие статистически значимой разницы между участниками. Сначала ученые предположили, что интервал в восемь часов был не оптимальным для исследования, поэтому его решили сократить сначала до шести, а потом и до четырех часов.

Но и эти изменения не повлияли на разницу между результатами групп.

Интервальное голодание подразумевает, что человек ест все, что хочет, но выдерживает паузу между приемами пищи. С точки зрения исследования крайне сложно определить, что именно повлияло на снижение веса, так как все участники питались абсолютно разными продуктами. Интервальное голодание — новый и малоизученный способ питания, поэтому его нельзя всем рекомендовать, — пишут исследователи.

Также не стоит забывать, что диета может быть опасна для детей, беременных и кормящих женщин, людей с нарушениями пищевого поведения, тех, у кого есть желчнокаменная болезнь или диабет. Если у вас есть проблемы с лишним весов, то лучше обратиться к диетологу для подбора безопасного рациона питания.