Эксперт оценил законопроект об ответственности за интернет-цензуру

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи совместно с Роскомнадзором приступил к разработке законопроекта об ответственности за интернет-цензуру в отношении россиян. Об этом сообщил глава комитета Александр Хинштейн.

По словам парламентария, новый законопроект призван установить ответственность за нарушение конституционных прав граждан на получение и распространение информации.

«Не исключаем введения новых составов Кодекса об административных правонарушениях с установлением крупных санкций в виде серьезных штрафов. Понятно, что для IT-гигантов эти штрафы не могут составлять три тысячи рублей. Речь должна идти о существенных суммах, которые понудят представителей IT-индустрии задуматься и соблюдать российскую Конституцию», — подчеркнул Хинштейн, отметив, что предложенные меры будут «реалистичны и реализуемы».

Он напомнил, что в последнее время участились случаи блокировки аккаунтов российских СМИ в социальных сетях и онлайн-агрегаторах, в том числе в AppStore, передает ТАСС.

Подобная инициатива, на мой взгляд, должна была появиться намного раньше. Такие инциденты, как, например, блокировка фильма Александра Рогаткина «Беслан» на YouTube и Twitter-аккаунта «РИА Новости», весьма неприятны. Поэтому очень важно создать правовую нормативную базу, которая поможет защитить наших граждан и обеспечить соблюдение российской Конституции, — рассказал в интервью «Ридусу» член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

«У нас, согласно Конституции, никакой цензуры быть не должно, в том числе и в социальных сетях. Но если зарубежные IT-гиганты позволяют себе относиться к российским СМИ и мнению наших сограждан предвзято, то, безусловно, необходимо принимать меры, ведь по факту мы имеем дело с покушением на свободу слова. Правда, не менее важно сделать так, чтобы новый закон работал. Для этого российским властям стоит задуматься над тем, как обеспечить правоприменительную практику данного законопроекта», — заключил эксперт.