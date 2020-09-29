Дегтярев пообещал призвать к ответу недобросовестных застройщиков
- 29 сентября 2020, 15:39
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев озаботился недобросовестной работой застройщиков. Особенно его беспокоит компания «Тутта», которая сорвала строительство двух важных для региона объектов: дамбы в краевой столице и онкодиспансера в Комсомольске-на-Амуре.
По словам Дегтярева, правительство Хабаровского края пытается разорвать с недобросовестной фирмой договор о подряде уже более года, однако бизнесмены намеренно затягивают этот процесс. В частности, компания «Тутта» не хочет идти на контакт с региональным министерством строительства, судится с администрацией края и всячески отсрочивает решение по отзыву банковской гарантии. Поставить точку в этой истории может лишь вмешательство Генеральной прокуратуры.
Михаил Дегтярёв дал поручение обратиться с соответствующим заявлением в Генпрокуратуру и по возможности привлечь бенефициаров к субсидиарной ответственности — с конфискацией и продажей имущества.
Кроме того, врио губернатора распорядился расследовать причины демонтажа временной дамбы в хабаровском затоне. Дамба была демонтирована в ночь на 26 сентября по инициативе АО «Хабаровский речной торговый порт». В результате вода из Амура, уровень которого на тот момент составлял 579 сантиметров, вошла в затон. Несколько десятков гаражей оказались затоплены.
При этом решение о демонтаже было несанкционированным. Его может принимать только краевая комиссия по ЧС и только тогда, когда уровень Амура опустится до 500 сантиметров, передает МК.
«То, что произошло — следствие анархии, которая царит и в кабинетах чиновников, и на улицах. Но мы это исправим. Что касается разобранной дамбы: служебная проверка уже назначена, ситуацией также заинтересовались правоохранительные органы», — подчеркнул Михаил Дегтярев.
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