Дегтярев пообещал призвать к ответу недобросовестных застройщиков

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев озаботился недобросовестной работой застройщиков. Особенно его беспокоит компания «Тутта», которая сорвала строительство двух важных для региона объектов: дамбы в краевой столице и онкодиспансера в Комсомольске-на-Амуре.

По словам Дегтярева, правительство Хабаровского края пытается разорвать с недобросовестной фирмой договор о подряде уже более года, однако бизнесмены намеренно затягивают этот процесс. В частности, компания «Тутта» не хочет идти на контакт с региональным министерством строительства, судится с администрацией края и всячески отсрочивает решение по отзыву банковской гарантии. Поставить точку в этой истории может лишь вмешательство Генеральной прокуратуры.

Михаил Дегтярёв дал поручение обратиться с соответствующим заявлением в Генпрокуратуру и по возможности привлечь бенефициаров к субсидиарной ответственности — с конфискацией и продажей имущества.



Кроме того, врио губернатора распорядился расследовать причины демонтажа временной дамбы в хабаровском затоне. Дамба была демонтирована в ночь на 26 сентября по инициативе АО «Хабаровский речной торговый порт». В результате вода из Амура, уровень которого на тот момент составлял 579 сантиметров, вошла в затон. Несколько десятков гаражей оказались затоплены.

При этом решение о демонтаже было несанкционированным. Его может принимать только краевая комиссия по ЧС и только тогда, когда уровень Амура опустится до 500 сантиметров, передает МК.

«То, что произошло — следствие анархии, которая царит и в кабинетах чиновников, и на улицах. Но мы это исправим. Что касается разобранной дамбы: служебная проверка уже назначена, ситуацией также заинтересовались правоохранительные органы», — подчеркнул Михаил Дегтярев.