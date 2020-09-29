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Развеян главный миф о раке кишечника

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Во всем мире к 2030 году ожидается более 2,2 миллиона новых случаев заболевания раком кишечника. Ежегодно почти 1,1 миллиона человек умирает от этой болезни.

В то время как смертность от этого вида рака снижается в большинстве развитых стран, число новых случаев заболевания растет в Канаде, Великобритании и Нидерландах. Авторы нового исследования решили проверить, какие факторы влияют на риск развития заболевания.

В ходе исследования ученые проанализировали, как витамины или БАДы (магний, кальций, фолиевая кислота, витамины А, В, С, Е, D, β-каротин и селен), кофе, чай, рыба и омега-3 жирные кислоты, молочные продукты, клетчатка, фрукты и овощи влияют на развитие рака.

Ученые просмотрели все исследования, опубликованные на французском или английском языках в период с сентября 1980 года по июнь 2019-го, за исключением тех, в которых участвовали люди с высоким риском развития рака кишечника. Итого специалисты изучили около 80 статей на эту тему.

Результаты показали, что люди, принимавшие не менее 255 миллиграммов магния в сутки, были в меньшей степени (на 23%) подвержены риску развития рака кишечника по сравнению с теми, кто принимал низкие дозы или не принимал магний вовсе.

Регулярный прием фолиевой кислоты снижал риск развития онкологии на 12—15%. Также специалисты выяснили, что наличие молочных продуктов в рационе питания связано со снижением риска развития рака кишечника на 13—19%.

Особую роль в профилактике рака играла клетчатка: она снижала вероятность онкозаболевания на 22—43%. В исследовании говорится, что употребление 100 грамм фруктов или овощей в день также уменьшает риск онкологии на 52%.

Существует определенный миф, связанный с тем, что прием мультивитаминов, витамина С, Е, β-каротина или селена снижает риск появления рака кишечника. Мы не нашли этому подтверждения. Также мало информации о влиянии чая, чеснока или лука, витамина D, кофе и рыбы на здоровье кишечника, — заключили ученые.
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