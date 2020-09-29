«Ученики выключают камеры»: учителя не хотят возвращаться к онлайн-учебе

Вторая волна коронавируса незаметно подкралась и к России: с каждым днем количество заболевших растет, а власти не исключают, что потребуются дополнительные карантинные ограничения.

Если все пойдет по весеннему сценарию, то школы и университеты снова обратятся к дистанционному формату учебы. «Ридус» пообщался с учителями и выяснил, готовы ли наши школы к переходу на удаленку.

Опыт массового обучения в четвертой четверти в режиме дистанционного обучения очертил две основные проблемы: утрату привычных механизмов коммуникации и так называемое цифровое неравенство. Педагоги быстро освоили работу по видеоконференцсвязи, однако легко перейти с привычного режима преподавания, когда все находятся в классе, в режим «учитель и ученики удаленно» без качественных потерь оказалось сложнее. Педагогам пришлось непросто: они буквально боролись за внимание своих учеников. Ведь школьники могли отключить звук и изображение, ссылаясь в том числе на проблемы с интернетом. Второй проблемой оказалось неравномерное обеспечение устройствами. Поэтому в целом возврат к очным занятиям с первого сентября приветствовали все — и педагоги, вернувшиеся в привычную стихию, и ученики, для которых школа также является местом живого общения с друзьями, — рассказала «Ридусу» заместитель главного редактора издательства «Просвещение» Татьяна Серебрякова.

О трудностях организации процесса обучения в дистанционном режиме говорят и эксперты НИТУ «МИСиС» Центра компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения EdCrunch University.

Специалисты провели опрос, в рамках которого 72% опрошенных родителей заявили, что во время дистанционной учебы дети сильно отвлекаются, а учителя не имеют возможности следить за порядком. Также многие жаловались на то, что уроки стали не такими интересными, как при обычной учебе, поэтому дети теряют концентрацию внимания во время занятия.

Преподаватель русского языка и литературы Лев Иосифович Соболев пояснил «Ридусу», что качество уроков не страдает даже в онлайн-режиме, если учитель в этом заинтересован.

Если преподаватель хочет, чтобы ученики внимательного его слушали и активно работали на занятии, то он это сделает в любом режиме. Да, нужно время, чтобы адаптироваться к новому формату, но педагог не должен халтурить. Все зависит от учителя, поэтому те, кто хотел сделать уроки полноценными, сделал это, — пояснил «Ридусу» учитель.

Станут двоечниками?

Многие родители обеспокоены тем, что новый формат обучения усилит расслоение между учениками на условных отличников — детей, способных смирно сидеть перед компьютером и без лишнего надзора выполнять все задания, и двоечников — тех, кто без строгого контроля учителя расслабится.

Сложно сказать, отразилось ли удаленное обучение на знаниях учеников. Полагаю, что ответить на этот вопрос могут результаты ВПР — всероссийских проверочных работ, которые для 5—9 классов в этом году будут проводиться с 14 сентября по 12 октября в соответствии с указанием Рособрнадзора, — пояснила «Ридусу» Серебрякова.

Также учителя пояснили, что школы готовы к любым указаниям Министерства просвещения России, Роспотребнадзора или исполнительной власти. Все предписанные ими превентивные меры принимались и принимаются с начала нового учебного года.

В любом случае опыт нахождения на самоизоляции уже есть, выработаны определенные протоколы взаимодействия, поэтому не только школы, но и все социальные структуры общества находятся в гораздо более высокой степени готовности, нежели в марте этого года.