Указан путь к победе России над США в Сети

Россия не должна отвечать на блокировку Instagram МИА «Россия сегодня» зеркальными мерами. Если взять за пример китайскую практику и целиком «закрывать» американские сервисы, то это лишь ударит по интересам россиян и репутации страны. Кроме того, пока это просто невозможно. Как достичь паритета в борьбе с США в интернете, рассказал депутат Госдумы Антон Морозов.

Соединенные Штаты, активно блокируя российские источники информации, уже серьезно подпортили свой имидж. С другой стороны, Вашингтон подталкивает Россию к созданию отечественной системы информационной безопасности. Пока еще США «пожинают плоды» своего первенства в сфере интернета, они сохранили за собой право назначать доменные адреса, напомнил Морозов.

«Их корпорация IKANN, которая, по сути, контролирует все потоки через первичные сервера, так называемые DNS-сервера, до сих пор находится под юрисдикцией США. И они ее не отдадут, хотя формально вводят международное управление в ней. Это дает им возможность продвигать собственные интересы через ту сеть, которую они контролируют», — пояснил депутат в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Информационная безопасность в России и в мире. Кто и как контролирует информацию на Земле».

По мнению Морозова, выстраивая собственную информационную систему, нужно в первую очередь сосредоточиться именно на создании структуры первичных DNS-серверов, а не на сервисах вроде Google, Facebook или Instagram, поскольку важны именно узлы обмена данными. Тот, кто их контролирует — диктует условия.

«Нужно создать свою систему адресации в интернете, свои сервера и на них уже насаживать наши сервисы. Пока условно наши сервисы пользуются той системой адресации и теми серверами, которые контролируют американцы, сколько бы сервисов не создавали, они будут использоваться из-за рубежа», — пояснил Морозов.

До тех пор пока российские IT-компании не возьмут под свой контроль пути передачи данных, Россия не сможет отвечать адекватно на американскую цензуру в интернете.

«Если мы создадим свою систему адресации и заставим популярные сервисы Youtube, Facebook и другие ее использовать, то сможем регулировать их деятельность в России. Как в свое время мы заставили производителей iPhone использовать сеть Глонасс», — подчеркнул эксперт.

Антон Морозов уверен, что Россия технологически уже готова к установке отечественных DNS- серверов, поскольку в стране есть система альтернативного интернета.

«Это в принципе, первый шаг к суверенитету в информационной сфере», — цитирует ФАН слова депутата.