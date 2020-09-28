найти ×
   
  • USD
    78.67
  • EUR
    91.48
СохранитьСохранено0
×

107200

Пособник сбежавших из колонии заключенных задержан в Дагестане

Small f1a6d446e0
© vk.com

© vk.com

Сотрудники правоохранительных органов Махачкалы задержали 28-летнего местного жителя Заура Аминова, который помог шестерым заключенным прорыть тоннель под стеной и сбежать из исправительной колонии №-2 в поселке Шамахал в Дагестане.

Как стало известно следователям, Аминов приобретал все необходимое для сооружения тоннеля.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Пособничество в побеге из места лишения свободы».

Следствием установлено, что с марта 2020 года подозреваемый покупал на рынках Махачкалы строительные материалы и передавал их осужденным, благодаря чему им удалось прорыть тоннель длиной свыше 30 метров и высотой около метра, а также провести в нем освещение, рассказал «Интерфаксу» информированный источник.

Ранее сообщалось, что факт побега был обнаружен во вторник, 22 сентября. Четверо из сбежавших были осуждены за преступления, связанные с наркотиками, и контрабанду, а еще двое — за убийства.

Один из них был приговорен к 15 годам лишения свободы, двое — к 12 годам, а еще трое — к срокам не менее 8 лет.

«Ридус» также писал о том, что из здания суда в Новороссийске сбежал опасный рецидивист, отсидевший 42 года в тюрьмах из своих 57 лет. После последнего освобождения он пробыл на свободе всего два месяца, после чего вновь совершил преступление.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Космос
Как игра света и тени помогает разгадать тайны Солнечной системы
5027247читать позжечитаю позже
Наука и техника
Древнего морского хищника нашли в пустыне Атакама
007287читать позжечитаю позже

главное


Еда
Когда даже съедобные грибы лучше не собирать

Старайтесь избегать крупных и перезрелых осенних «трофеев».

1011043читать позжечитаю позже

Здоровье
«Маскировка под фруктовый продукт»: почему стоит отказаться от мармелада16 сентября

И уж точно его не надо давать детям.

-117993читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM