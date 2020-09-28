Родственники жертв рядового Шамсутдинова потребовали с него 27 млн рублей

С тюменского солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев в воинской части под Читой, потребовали в качестве компенсации почти 27 млн рублей.

Соответствующий гражданский иск предъявили ему родственники погибших и пострадавших.

Требования истцов будут оглашены на первом заседании по делу Шамсутдинова, которое состоится 29 сентября во 2-м Восточном окружном военном суде.

Как сообщил URA.RU собственный источник в силовых структурах, размер потребованной компенсации составляет в общей сложности 26 млн 730 тысяч рублей. Именно в такую сумму оценили родственники нанесенный им моральный вред. Свои требования предъявили семьи восьмерых погибших и двух раненых солдат.

По словам одного из адвокатов Шамсутдинова, сторону защиты с иском пока не ознакомили. «Сейчас дело находится в таком состоянии, что завтра состоятся предварительные слушания», — сказал в беседе с изданием адвокат Руслан Нагиев.

Ранее сообщалось, что Шамсутдинов признал свою вину и подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки его показаний на месте.

Напомним, 25 октября 2019 года в воинской части 54160 рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял личный состав подразделения немедленного реагирования, израсходовав два магазина для автомата.

Погибли восемь человек: четверо срочников, два контрактника и два офицера. Еще двое — Владислав Шпак и Евгений Графов — были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Шамсутдинов был задержан и арестован Читинским гарнизонным военным судом, ему грозит пожизненное заключение.

По распространенной версии трагедии, солдат-срочник мог отомстить своим жертвам за издевательства, которых натерпелся за четыре месяца службы.