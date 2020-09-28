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Управляющего сочинской гостиницей убили за роман с горничной

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© vk.com

© vk.com

Сочинский отельер поплатился своей жизнью за любовь к молодой горничной.

С ним жестоко расправился брат девушки, не одобрявший ее отношений с 42-летним мужчиной.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Задержаны двое жителей Краснодарского края 22 и 28 лет. «Они подозреваются в причинении телесных повреждений 42-летнему мужчине, повлекших его смерть», — приводит «360» сообщение пресс-службы регионального СКР.

По версии следствия, 19 сентября управляющий гостиницей приехал с горничной к ее родственникам на хутор Грушевый. В какой-то момент между ним и братом девушки вспыхнул бытовой конфликт, в результате которого гостя избили, а его тело отвезли на машине к карьерам. Он скончался от полученных телесных повреждений.

Мать сочинского отельера рассказала телеканалу, что один из молодых людей заявил ее мужу, что сломал их сыну челюсть, и потребовал от них полтора миллиона рублей в качестве выкупа.

На следующий день, когда мужчина уже был убит, его родителям позвонили и предложили приготовить деньги в обмен на сына. «Муж сказал, чтобы они сначала сфотографировали сына и дали с ним поговорить. Больше на связь они не вышли», — поделилась женщина с «360».

Об убийстве сына его родители узнали 23 сентября от позвонившей им девушки. В полиции подтвердили информацию о расправе.

По словам матери погибшего, девушка, из-за которой убили ее сына, проработала в отеле всего четыре месяца. Когда отельер приехал знакомиться с ее родственниками, они приняли его хорошо, но брат был категорически против его отношений с сестрой.

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