Жить или не жить: от чего риск смерти от COVID может увеличиться

Число погибших от коронавируса во всем мире скоро приблизится к миллиону. Почти все эти люди получали медицинскую помощь, но их организм не справился с болезнью.

С каждым месяцем врачи все больше понимают, как нужно лечить больных коронавирусом, а также какие факторы уменьшают шансы на успех. Вторая волна коронавируса плавно подобралась и к России, поэтому самое время узнать, что увеличивает риск смерти от коронавируса.

Умирают не только старики в домах престарелых, но и вполне здоровые и молодые люди. Чем больше мы лечим людей, тем больше становится понятно, что любое хроническое заболевание ухудшает ваш прогноз. Так, только в США более 40% людей подвержены риску тяжелого течения болезни и возможной смерти из-за высокого кровяного давления, диабета и ожирения, — пишут исследователи.

По количеству смертей коронавирус обошел СПИД, от которого в 2019 году за девять месяцев умерло 690 тысяч человек, а также малярию, унесшую 400 тысяч жизней за прошлый год.

Хотя сейчас заболеваемость растет, смертность, похоже, остается на прежней границе, отмечают многие эксперты. Точные показатели летальности еще не известны, потому что ученые не знают, как посчитать бессимптомных пациентов, которых нужно учитывать для статистики.

Проблема с подсчетом смертей состоит еще и в том, что нет четких международных критериев, как считать умерших. Каждая страна считает по-своему, поэтому нам кажется, что где-то умирает больше, а где-то очень низкие показатели. Также у всех разные формы тестирования: в Китае тестируют массово всех подряд, у нас — только заболевших. Очень много подводных камней, которые нужно учитывать. Но официальные цифры, которые нам показываются, говорят о том, что эпидобстановка в этом году не хуже, чем в предыдущие годы. Это повод задуматься и не раздувать панику, — пояснил «Ридусу» ученый-эпидемиолог Игорь Гундаров.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что вторая волна коронавируса не будет такой смертоносной, как первая. Очевидно, что лечение также влияет на выживание, и сейчас медики имеют гораздо больше опыта и понимания, как организм реагирует на тот или иной препарат.

Известно, что дексаметазон и подобные ему стероиды улучшают выживаемость при использовании у госпитализированных пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, но этот препарат может вызывать осложнения у пациентов с легкой и средней тяжестью заболевания.



Противовирусный препарат «Ремдесивир» может ускорить выздоровление тяжелобольных пациентов, сокращая средний срок пребывания в больнице на четыре дня. На сегодняшний день медики активно используют эти препараты для лечения больных коронавирусом.