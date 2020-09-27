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Странное бурление Черного моря у курорта Лазаревское сняли на видео

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© Instagram.com

© Instagram.com

У пляжа «Морская звезда» в сочинском микрорайоне Лазаревское было обнаружено странное бурление Черного моря.

В комментариях к видео, опубликованному в Instagram, кто-то даже предположил о появлении в местных водах мифического чудовища Кракена.

«Похоже на Кракена», — написано в комментарии к ролику.

У других комментаторов оказались более прозаичные взгляды на происходящее. Один из них высказал мнение, что прорвало канализацию, а другой заявил, что таким способом ежегодно сливают воду из аквапарка.

Там в беседе с «360» заверили, что это не так. В аквапарке утверждают, что этим не занимаются, поскольку подобные сливы являются серьезным правонарушением.

«Мы воду с аквапарка не сливаем. Для этого есть канализационные люки и стоки. Мы за это деньги платим — за водоотведение», — рассказали телеканалу.

Ранее сообщалось, что морская вода в районе Анапы превратилась в нечто похожее на зеленую жижу студенистой консистенции. Это произошло из-за наплыва туристов в этом году и загрязнения воды продуктами жизнедеятельности человека. Проблем добавили и неполадки в очистных сооружениях. Все это создало питательную среду для бурного цветения водорослей

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