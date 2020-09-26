Раскрыты особенности работы «Народного каршеринга» в Москве

В столичном Департаменте транспорта разъяснили, как будет работать новый московский сервис «Народный каршеринг».

Ранее глава Дептранса Максим Ликсутов рассказал о сути этого нововведения, которая заключается в том, что любой житель Москвы сможет сдать в аренду свой автомобиль, пока сам не пользуется им. По статистике, 90% времени личные автомобили граждан проводят без движения.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, арендодателем может стать любой автовладелец, а арендатором — человек, имеющий водительские права и стаж вождения, установленный сервисом.

Перед сдачей в аренду автомобиль застрахуют по договору ОСАГО, а на срок аренды будет действовать дополнительная страховка КАСКО, оплачивать которую должен будет владелец машины.

Что касается штрафов, их будет оплачивать тот водитель, в чьем пользовании находился автомобиль в момент получения штрафа.

Вину за ДТП будет нести водитель, а ответственность перед собственником будет застрахована, говорится в сообщении.

Кроме того, ответственность за порчу имущества будет нести страховая компания, а в случае превышения страховых выплат — арендатор.

Как сообщал «Ридус», приложение по сдаче-аренде личного авто будет внимательно следить за профилями своих пользователей — будут учитываться наличие опыта и стажа вождения. Владелец авто сам будет решать, кому сдать свой личный транспорт в аренду, кому отказать и в какое место ее нужно будет вернуть.