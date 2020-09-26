Финалистку «Битвы дизайнеров» заподозрили в пьяном вождении

В центре Москвы сотрудники ГИБДД задержали финалистку «Битвы дизайнеров» Юнону Хозер.

Причиной тому послужило ДТП, в которое она попала.

Находясь за рулем автомобиля каршеринговой компании, Хозер столкнулась с такси и, по словам очевидцев, чуть не сбила женщину с коляской.

Авария произошла в районе Чистых прудов, куда и прибыли инспекторы ДПС, сообщает Mash.

На опубликованном пабликом видео запечатлена их беседа с нарушительницей ПДД. Полицейские предлагают ей провериться на алкоголь, дунув в трубочку, или подписать отказ.

Однако она не стала реагировать на эти призывы, а принялась писать сообщение в своем телефоне, как выяснилось, адвокату. В результате женщина с явными признаками алкогольного опьянения, не выполнила просьбу инспекторов, после чего была доставлена в отдел.