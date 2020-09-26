Финалистку «Битвы дизайнеров» заподозрили в пьяном вождении
- 26 сентября 2020, 20:27
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В центре Москвы сотрудники ГИБДД задержали финалистку «Битвы дизайнеров» Юнону Хозер.
Причиной тому послужило ДТП, в которое она попала.
Находясь за рулем автомобиля каршеринговой компании, Хозер столкнулась с такси и, по словам очевидцев, чуть не сбила женщину с коляской.
Авария произошла в районе Чистых прудов, куда и прибыли инспекторы ДПС, сообщает Mash.
На опубликованном пабликом видео запечатлена их беседа с нарушительницей ПДД. Полицейские предлагают ей провериться на алкоголь, дунув в трубочку, или подписать отказ.
Однако она не стала реагировать на эти призывы, а принялась писать сообщение в своем телефоне, как выяснилось, адвокату. В результате женщина с явными признаками алкогольного опьянения, не выполнила просьбу инспекторов, после чего была доставлена в отдел.
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