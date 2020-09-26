Кабмин РФ одобрил план повышения тарифов на газ и электроэнергию

С июля 2021 года тарифы на газ и электроэнергию для населения планируется повысить на 3% и 5% соответственно.

Кроме того, с января 2021 года должны вырасти на 3,7% тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки.

Эти планы указаны в макропрогнозе Минэкономразвития РФ на 2021−2023 годы.

Как пишет ФАН, на заседании правительства, состоявшемся 16 сентября, данный макропрогноз получил одобрение.

Согласно документу, рост регулируемых тарифов сетевых организаций для промышленности в указанный период составит 3% ежегодно.

В ведомстве уточнили, что рост тарифов для населения на услуги водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения сохранится на уровне, предусмотренном прогнозом социально-экономического развития страны на период до 2024 года. Этот документ, ориентированный на уровень инфляции, был принят в сентябре 2019 года.

Ранее «Ридус» писал о том, что в России вступили в силу новые правила поверки счетчиков, которые предусматривают переход от бумажных свидетельств о поверке к электронным. С 24 сентября единственным юридически значимым подтверждением результатов поверки приборов учета, в том числе бытовых, служит запись в электронном реестре Росстандарта.

Бумажные свидетельства о поверке счетчиков теряют юридическую силу, они могут выдаваться по желанию заказчика метрологических работ, но будут носить только справочный характер. При этом свидетельства о поверке, выданные до 24 сентября 2020 года, сохраняют силу до окончания интервала между поверками.