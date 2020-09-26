Столкновение Ferrari с маршруткой в Москве попало на видео
- 26 сентября 2020, 17:11
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Возле метро «Щукинская» в Москве автомобиль Ferrari врезался в маршрутку, стоявшую на остановке.
В результате ДТП пострадали две женщины в возрасте 60−65 лет.
Момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения.
На опубликованных Дептрансом кадрах видно, что водитель Ferrari совершает крутой поворот на большой скорости, не справляется с управлением и вылетает на стоящую у остановки маршрутку.
«На Щукинской, 42 автомобиль Ferrari въехал в микроавтобус частного перевозчика „Трансавтолиз“, который находился на остановке, — говорится в сообщении столичного Департамента транспорта в Telegram. — По предварительной информации, пострадали две женщины в возрасте 60−65 лет».
Судя по фото, Ferrari получил серьезные повреждения.
По данным Mash, за рулем шикарной иномарки находился генеральный директор портала «Зайцев.Нет» Евгений Трухин.
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