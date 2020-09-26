найти ×
   
  • USD -0.36
    76.82
  • EUR -0.32
    89.66
СохранитьСохранено0
×

107114

Столкновение Ferrari с маршруткой в Москве попало на видео

Small f1a6d446e0
© t.me/mosnovosti

© t.me/mosnovosti

Возле метро «Щукинская» в Москве автомобиль Ferrari врезался в маршрутку, стоявшую на остановке.

В результате ДТП пострадали две женщины в возрасте 60−65 лет.

Момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения.

На опубликованных Дептрансом кадрах видно, что водитель Ferrari совершает крутой поворот на большой скорости, не справляется с управлением и вылетает на стоящую у остановки маршрутку.

«На Щукинской, 42 автомобиль Ferrari въехал в микроавтобус частного перевозчика „Трансавтолиз“, который находился на остановке, — говорится в сообщении столичного Департамента транспорта в Telegram. — По предварительной информации, пострадали две женщины в возрасте 60−65 лет».

Судя по фото, Ferrari получил серьезные повреждения.

t.me/mosnovosti/12541

t.me/mosnovosti/12541

По данным Mash, за рулем шикарной иномарки находился генеральный директор портала «Зайцев.Нет» Евгений Трухин.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

История
Географы МГУ разгадали загадку древней крепости
32061601читать позжечитаю позже
Военное дело
Видео: российские Су-35 зажали американский P-8A Poseidon вблизи Сирии
360114952читать позжечитаю позже

главное


Еда
Маринад, мед, морозилка: как сохранить арбуз на зиму

Оставить его в тепле дозревать не получится – протухнет.

0011487читать позжечитаю позже

Общество
«Игры, загадки, истории»: что делать, если ребенок заперся в квартире16 сентября

Постарайтесь заинтересовать малыша и не отпускать его от двери, советуют в МЧС.

-208568читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM