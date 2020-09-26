Столкновение Ferrari с маршруткой в Москве попало на видео

Возле метро «Щукинская» в Москве автомобиль Ferrari врезался в маршрутку, стоявшую на остановке.

В результате ДТП пострадали две женщины в возрасте 60−65 лет.

Момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения.

На опубликованных Дептрансом кадрах видно, что водитель Ferrari совершает крутой поворот на большой скорости, не справляется с управлением и вылетает на стоящую у остановки маршрутку.

«На Щукинской, 42 автомобиль Ferrari въехал в микроавтобус частного перевозчика „Трансавтолиз“, который находился на остановке, — говорится в сообщении столичного Департамента транспорта в Telegram. — По предварительной информации, пострадали две женщины в возрасте 60−65 лет».

Судя по фото, Ferrari получил серьезные повреждения.

По данным Mash, за рулем шикарной иномарки находился генеральный директор портала «Зайцев.Нет» Евгений Трухин.