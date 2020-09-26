За интимную переписку с несовершеннолетней в Москве задержан соцработник

В Москве социальный работник развращал несовершеннолетнюю девочку в интернете, за что и был задержан.

Решение о задержании 43-летнего мужчины было принято после того, как стало известно о его интимной переписке с девочкой 2006 года рождения.

Соцработник присылал подростку сообщения откровенного содержания.

В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске вынесли приговор 64-летнему главе карельского правозащитного центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву. Его обвиняли в изготовлении детской порнографии, в сексуальном насилии над приемной дочкой и незаконном хранении частей оружия.

Кроме того, за интимную связь с 12-летней девочкой на Урале был задержан сотрудник ГИБДД.