За интимную переписку с несовершеннолетней в Москве задержан соцработник
- 26 сентября 2020, 16:29
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Москве социальный работник развращал несовершеннолетнюю девочку в интернете, за что и был задержан.
Решение о задержании 43-летнего мужчины было принято после того, как стало известно о его интимной переписке с девочкой 2006 года рождения.
Соцработник присылал подростку сообщения откровенного содержания.
В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что в Петрозаводске вынесли приговор 64-летнему главе карельского правозащитного центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву. Его обвиняли в изготовлении детской порнографии, в сексуальном насилии над приемной дочкой и незаконном хранении частей оружия.
Кроме того, за интимную связь с 12-летней девочкой на Урале был задержан сотрудник ГИБДД.
Войти через социальные сети: