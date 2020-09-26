Начался крупнейший эксперимент по лечению COVID-19 антителами

Команда специалистов из медицинского научного центра Университета Техаса в Хьюстоне представила новый способ лечения коронавируса. Ученые планируют использовать комбинированное лечение антителами, которые будут быстро подавлять действие вируса.

Чтобы понять, насколько эффективно такое лечение, ученые планируют провести крупное исследование, в рамках которого проверят, может ли лабораторное лечение двойными антителами REGN-COV2 предотвратить инфекцию SARS-CoV-2 у людей, которые живут с кем-то с подтвержденной инфекцией коронавируса.

Если наш метод лечения, или заблаговременной профилактики, будет успешным, его можно будет применять у людей, больше всего рискующих заразиться во время пандемии. Это работники аэропортов, стюардессы, медики, сотрудники и пенсионеры домов престарелых, — пишут ученые.

Важно понимать, что антитела это не тоже самое, что и вакцина. Вакцина — это антиген, то есть вирусный белок части вируса или полностью ослабленный вирус. Она начинает действовать еще до попадания вируса в организм.

А антитела — это пассивная иммунизация, которая происходит уже после заражения. Препараты на основе антител помогут снизить осложнения у заболевших, но не сам факт заражения.



Авторы работы сообщают, что сначала они хотят добиться того, чтобы комбинированный препарат смог быстро остановить распространения вируса, чтобы заболевшему был оказан меньший вред. Но в перспективе такое лечение может использоваться в качестве профилактики заболевания.

REGN-COV2 представляет собой комбинацию двух антител, нацеленных на два различных участка спайкового белка, обнаруженного на поверхности SARS-CoV-2. Этот спайковый белок помогает вирусу отращивать шипы, что позволяет ему прикрепляться к клеткам и проникать в них.

Новое лечение представляет собой микс антител, первоначально выделенных от пациентов, выздоровевших от COVID-19, и произведенных мышами, которые были генетически модифицированы, чтобы иметь иммунную систему человека.

Сейчас ученые только начинают эксперимент, который должен продлиться 32 недели. В первый день эксперимента добровольцы получат четыре подкожных инъекции либо испытуемого препарата, либо плацебо.