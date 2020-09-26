Назван витамин, способный защитить от гриппа и коронавируса

Ученые из Бостонского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что госпитализированные пациенты с COVID-19, у которых был достаточный уровень витамина D, имели совсем небольшой риск тяжелых осложнений.

Так, если уровень витамина был выше 30 нг/мл, у пациентов был сниженный риск неблагоприятных клинических исходов, включая потерю сознания, гипоксию и смерть. Кроме того, у них был более низкий уровень С-реактивного белка, отвечающего за уровень воспаления в организме, и более высокий уровень лимфоцитов — типа иммунных клеток, помогающих бороться с инфекцией.

Это исследование предоставляет прямые доказательства того, что нормальный уровень витамина D может уменьшить осложнения от вирусных заболеваний.

В исследовании ученые следили за состоянием здоровья 235 пациентов, поступивших в стационар с коронавирусом. У них был взят образец крови для измерения уровня витамина D. Всем пациентам было оказано стандартное лечение, поэтому ученые могли наблюдать, как организмы пациентов справляются с вирусной инфекцией.

Затем исследователи сравнили течение и исход болезни у пациентов с дефицитом витамина D с теми, у кого его было достаточно. У пациентов старше 40 лет ученые наблюдали, что те, у кого было достаточно витамина D, имели на 51,5% меньше шансов умереть от инфекции по сравнению с пациентами, у которых был дефицит витамина D менее 30 нг/мл в крови.

Нормальный уровень витамина D может снизить риск заражения коронавирусом на 54 процента. Также отсутствие дефицита витамина помогает бороться с последствиями заражения не только коронавирусом, но и другими вирусами, вызывающими заболевания верхних дыхательных путей, включая грипп. Мы предлагаем простую и экономически эффективную стратегию по борьбе с вирусными инфекциями, — заключили ученые.

В народе витамин D называют «витамином солнца», так как он образуется в коже под действием солнечных лучей (ультрафиолета). Если вы редко бываете на свежем воздухе и живете в северных широтах, то можно восполнять недостаток витамина с помощью БАДов.