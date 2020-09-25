Более 20 человек погибли при крушении самолета под Харьковом
- 25 сентября 2020, 22:21
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
При крушении военного самолета Ан-26 в Харьковской области погибли 22 человека, еще двое тяжело ранены.
Как сообщила пресс-служба региональной Нацполиции, на борту находились 28 человек, включая 5 членов экипажа и 18 курсантов.
В сообщении уточняется, что в самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины рассказали, что транспортник разбился при посадке в аэропорту города Чугуева.
По предварительной информации, это был учебный полет., сообщает «Интерфакс».
Войти через социальные сети: