Одобрен проект переноса выходных дней в 2021 году

Проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году был одобрен Российской трехсторонней комиссией (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Согласно подготовленному Министерством труда РФ документу, новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, а 31 декабря в 2021 году будет выходным днем.

Кроме того, майские праздники будут отмечаться шесть дней — с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.

В проекте постановления также указаны другие праздничные и выходные дни: с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября.

В нынешнем году 31 декабря все еще останется рабочим днем, отмечает ТАСС.

Как писал ранее «Ридус», уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала предложение Минтруда сделать 31 декабря 2021 года выходным днем, а также предложила сделать этот день выходным на постоянной основе.

Тем временем первый зампредседателя комитета Государственной думы РФ по образованию и науке, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко раскритиковал планы Минтруда России ввести 10-дневные новогодние выходные в 2021 году.

Депутат считает, что в условиях, когда России необходимо восстанавливать экономику, пострадавшую от пандемии коронавируса COVID-19, долгие новогодние праздники становятся просто «безобразием». Онищенко напомнил, что Министерство труда неоднократно обещало сократить число выходных дней.