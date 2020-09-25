найти ×
   
  • USD -0.36
    76.82
  • EUR -0.32
    89.66
СохранитьСохранено0
×

308053

Названы возможные последствия продолжительного бабьего лета

Small f1a6d446e0
© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Синоптики рассказали о так называемых побочных эффектах необычайно продолжительного бабьего лета в России.

По их словам, хорошая погода в сентябре является признаком того, что в декабре она будет пасмурной, сырой и бесснежной.

Специалисты считают, что климат все чаще отклоняется от привычной нормы, а периоды теплой и солнечной погоды в начале осени заставляют предположить, что ближе к Новому году можно ожидать холод и дожди.

Однако следует все-таки учитывать, что подобные прогнозы делаются исключительно на основе статистики. Как рассказали РЕН ТВ в Гидрометцентре, полностью им доверять нельзя.

По прогнозам синоптиков на ближайшие пять дней, тепло продержится практически на всей территории России. При этом на севере страны температурная аномалия будет доходить до 10 градусов, а в ее европейской части — до пяти.

Отмечается также, что из-за глобального потепления средняя температура воздуха выросла за последние 40−50 лет примерно на два градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что положительные температурные аномалии сохранятся почти на всей территории России, как минимум, до 29 сентября.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Происшествия
Пилот American Airlines встретил «парня с ранцем» в небе над Лос-Анджелесом
2013458читать позжечитаю позже
Космос
Как игра света и тени помогает разгадать тайны Солнечной системы
5027247читать позжечитаю позже

главное


Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен

Многие забыли эту дату — 19 мая.

50018352читать позжечитаю позже

Политика
Общество
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши01 мая

В год 75-летия Победы местные патриоты продолжают вести бои с коллаборационизмом.

133742738читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM