Названы возможные последствия продолжительного бабьего лета
- 25 сентября 2020, 19:46
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Синоптики рассказали о так называемых побочных эффектах необычайно продолжительного бабьего лета в России.
По их словам, хорошая погода в сентябре является признаком того, что в декабре она будет пасмурной, сырой и бесснежной.
Специалисты считают, что климат все чаще отклоняется от привычной нормы, а периоды теплой и солнечной погоды в начале осени заставляют предположить, что ближе к Новому году можно ожидать холод и дожди.
Однако следует все-таки учитывать, что подобные прогнозы делаются исключительно на основе статистики. Как рассказали РЕН ТВ в Гидрометцентре, полностью им доверять нельзя.
По прогнозам синоптиков на ближайшие пять дней, тепло продержится практически на всей территории России. При этом на севере страны температурная аномалия будет доходить до 10 градусов, а в ее европейской части — до пяти.
Отмечается также, что из-за глобального потепления средняя температура воздуха выросла за последние 40−50 лет примерно на два градуса.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что положительные температурные аномалии сохранятся почти на всей территории России, как минимум, до 29 сентября.
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