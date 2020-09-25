Вирусная угроза: чем именно занимаются военные биологи США в странах СНГ

Соединенные Штаты Америки владеют порядка 400 военными бактериологическими лабораториями, расположенными в 25 странах мира. Такие объекты есть и на территории СНГ, а именно — в Грузии, Казахстане, Узбекистане и Украине. Научные сотрудники, работающие в этих организациях, занимаются изучением и модификацией различных вирусов для возможного их применения в боевых целях.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович рассказал в ходе международной пресс- конференции, прошедшей на площадке «Общественной службы новостей» при поддержке «Ридуса», о принципах работы американских биолабораторий в странах бывшего Советского Союза.



Эксперт подчеркнул, что бактериологические лаборатории США имеют экстерриториальный статус. Де-юре они, конечно, подконтрольны местным властям, но подчиняются исключительно американским силовым ведомствам.

Ключевой точкой, где американские военные биологи работают в Казахстане, является лаборатория Центра особо опасных инфекций. Она была построена в 2017 году на средства департамента обороны США. Формально лаборатория подчиняется властям Казахстана, но ее деятельность фактически контролируют американцы. Расходы на содержание этой лаборатории запланированы и на 2020-й, и на 2021 год. Кроме того, на территории Казахстана есть еще пять аналогичных объектов, — сказал Мендкович.

По его словам, смысл нахождения американских бактериологических лабораторий в странах СНГ объясняется достаточно просто: США проводят биологические изыскания в «непосредственной близости от предполагаемого театра военных действий».

«Бактерии и вирусы по-разному ведут себя в тех или иных уголках нашей планеты. Поэтому, чтобы подготовиться к бактериальной войне против России, Китая или Ирана, необходимо провести ряд исследований на территории того же Казахстана. Климатические условия этой страны отчасти совпадают с условиями центрального Китая, Ирана и России», — пояснил Никита Мендкович.



«Между прочим, для ведения бактериологической войны против Китая американцы давно рассматривали возможность использования коронавирусных инфекций, переносящихся летучими мышами. Это, собственно, и породило ряд теорий о том, что пандемия COVID-19 — следствие утечки американского бактериологического оружия», — добавил эксперт.

Исследования с летучими мышами — переносчиками коронавирусов американцы проводили в 2017 году в Казахстане, утверждает Мендкович. Согласно официальным заявлениям Центра особо опасных инфекций, до начала этих исследований коронавирусов в стране не было.

Но когда исследования были закончены, американцы нашли в Казахстане популяцию летучих мышей, зараженных коронавирусом неизвестного типа. Между прочим, работы по модификации коронавируса, опасного для людей и животных, до 2015 года велись также на территории США. Однако сейчас они проводятся лишь в Казахстане и других отдаленных от Соединенных Штатов государствах. Такое решение было принято только затем, чтобы случайная утечка биологических материалов не могла привести к эпидемической вспышке в самой Америке, — считает глава Евразийского аналитического клуба.

Работа бактериологических лабораторий США на территории СНГ привела также к вспышке геморрагической лихорадки Крым-Конго в 2014 году. Эпидемия накрыла Грузию, Казахстан и некоторые регионы России. Заболело не менее 40 человек, трое из них умерли.

«До этого в 2013 году американцы начали финансировать изучение той самой лихорадки в казахской лаборатории KZ-29. Кураторами проекта выступили капитан-лейтенант ВМФ США Аллан Ричардс и лейтенант ВМФ США Кристина Фаррис. Мы полагаем, что изучение штаммов лихорадки велось сначала в Казахстане, затем материалы были перевезены в лабораторию, которая находится Грузии. То ли там случилась утечка, то ли это было плановое заражение», — рассуждает Никита Мендкович.

Мы имеем все основания думать, что вспышка геморрагической лихорадки Крым-Конго произошла благодаря деятельности офицеров США и сотрудников американских биолабораторий. Этим происшествием обязаны заинтересоваться в компетентных органах России, Казахстана и Грузии. Исследования американских специалистов могут рассматриваться как нарушение конвенции 1972 года о биологическом оружии, — заключил эксперт.

Поймать США за руку вполне реально, хотя и очень непросто, утверждает эксперт по организации ветеринарного здравоохранения и борьбы с зоонозными инфекциями Григор Григорян:



«В принципе, установить модифицированный характер тех или иных бактерий потенциально возможно. Необходимо расшифровать геном вирусов, чтобы выявить их схожесть с геномами вирусов, которые разрабатываются в американских лабораториях. Вопрос заключается лишь в заинтересованности тех же России, Казахстана, Грузии, Китая или Ирана в проведении такого рода исследования. Мне представляется, что такая работа должна проводиться под контролем спецслужб перечисленных мною стран».