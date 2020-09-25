Собянин объяснил меры, принятые в связи с текущей ситуацией с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил введение мер безопасности в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Ранее столичный градоначальник призвал москвичей с хроническими заболеваниями и жителей старше 65 лет сократить контакты и по возможности оставаться дома. Кроме того, по словам мэра, в Москве сейчас идет наращивание коечного фонда.

Собянин отметил. что ограничения носят исключительно рекомендательный характер. Никто штрафовать людей из групп риска за выход из дома не собирается.



Я обратился к руководству полиции с просьбой воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям. Это позволит избежать недоразумений. Москвичи старшего поколения понимают всю серьезность складывающейся ситуации. Поэтому я надеюсь, что их поездки на общественном транспорте значительно уменьшатся. Если же поездка крайне необходима, то обязательно нужно использовать маски и перчатки, — заявил Сергей Собянин.

Штрафные санкции могут ждать москвичей лишь в том случае, если те не будут соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах.



«В блоге опубликована рекомендация работающим пенсионерам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями перейти на дистанционный формат или уйти в отпуск. А если это невозможно, то им следует взять больничный», — добавил мэр.

Больничные листы работающие пенсионеры получат по заявкам работодателей. Люди с хроническими заболеваниями для получения соответствующей справки должны позвонить на горячую линию по номеру 8-495-870-45-09.

Собянин напомнил, что ограничения, принятые весной этого года, существенно замедлили распространение коронавируса, что позволило спасти тысячи жизней.