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Собянин объяснил меры, принятые в связи с текущей ситуацией с коронавирусом

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Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил введение мер безопасности в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Ранее столичный градоначальник призвал москвичей с хроническими заболеваниями и жителей старше 65 лет сократить контакты и по возможности оставаться дома. Кроме того, по словам мэра, в Москве сейчас идет наращивание коечного фонда.

Собянин отметил. что ограничения носят исключительно рекомендательный характер. Никто штрафовать людей из групп риска за выход из дома не собирается.

Я обратился к руководству полиции с просьбой воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям. Это позволит избежать недоразумений. Москвичи старшего поколения понимают всю серьезность складывающейся ситуации. Поэтому я надеюсь, что их поездки на общественном транспорте значительно уменьшатся. Если же поездка крайне необходима, то обязательно нужно использовать маски и перчатки, — заявил Сергей Собянин.

Штрафные санкции могут ждать москвичей лишь в том случае, если те не будут соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах.

«В блоге опубликована рекомендация работающим пенсионерам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями перейти на дистанционный формат или уйти в отпуск. А если это невозможно, то им следует взять больничный», — добавил мэр.

Больничные листы работающие пенсионеры получат по заявкам работодателей. Люди с хроническими заболеваниями для получения соответствующей справки должны позвонить на горячую линию по номеру 8-495-870-45-09.

Собянин напомнил, что ограничения, принятые весной этого года, существенно замедлили распространение коронавируса, что позволило спасти тысячи жизней.

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Комментарии (3)

  • Small 9a8e5e1b71
    merlionсегодня, 16:34

    Правительство, мэры всякие, прочие чиновники, президент советуют носить маски, изолироваться и т.д., нагоняют страх и панику. В то время, как для здоровья полезно, наоборот, свободно дышать, много двигаться, сохранять спокойствие и оптимизм; особенно, это нужно как раз старикам. И вряд ли это совпадение.

  • Small 9a8e5e1b71
    merlionсегодня, 16:36

    На этих долбанных масках, на тех, что носит большинство, написано (или на их упаковках), что они не медицинские и не защищают ни от чего, кроме пыли. Уже одно это подтверждает, что Собянин - жулик и враг народа.

  • Small 9a8e5e1b71
    merlionсегодня, 16:38

    В статистику смертности от кавид-19 (в знаменатель отношения умерших к заражённым) не включают бессимптомных носителей вируса, которых от 20% населения России и более. Уже одно это говорит о том, что эти упыри, захватившие власть в России, и манипулирующие сознанием обывателя - враги народа.

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