Создан самый быстрый и точный тест на коронавирус

Профессор Стивен Бастин из Университета Раскина разработал быстрый и точный тест на коронавирус, который выдает результат через 20 минут после начала тестирования.

Тест получил название Cov2-ID, и он за короткий промежуток времени умеет определять три вирусные мишени, по которым анализирует состояние организма. Первые эксперименты показали, что он обладает стопроцентной точностью.

В настоящее время большинство систем тестирования сталкиваются с двумя важными проблемами. Это длительность и точность анализа. Как правило, самые точные анализы проверяют взятый образец несколько часов, а быстрые минутные тесты очень часто выдают ложноположительные или ложноотрицательные результаты.

Тесты должны не только четко определять инфицированных, но и делать это достаточно быстро, чтобы зараженный человек не успел передать вирус другим. Наша система предполагает, что человек ждет всего 20 минут и сразу узнает результат тестирования. Если результат положительный, больной сразу же отправляется домой на самоизоляцию, — пишет разработчик.

Такую систему тестирования можно будет поставить не только в стационарных лабораториях, но и в общественных местах. Например, вокзалах, аэропортах, школах и офисах.

По мнению многих специалистов, отслеживание контактов больных коронавирусом — важная процедура в борьбе с пандемией.

На сегодняшний день Cov2-ID является самым быстрым и точным тестом в мире.