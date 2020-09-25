Ученые обнаружили мутацию, из-за которой коронавирус отрастил шипы

В начале января мир узнал о новом вирусе под названием SARS-CoV-2. Полное название этого вируса состоит из более чем 30 тысяч букв, которые расшифровывают его генетический код. За девять месяцев пандемии ученые выяснили, что вирус постоянно мутирует, а это, несомненно, усложняет задачу не только создания вакцины, но и понимания природы нового вируса.

Сначала ученые считали, что коронавирус мутирует намного быстрее остальных вирусов, но последние исследования говорят о том, что вирус изменяется в пределах нормы.

Мутации — это абсолютно нормальный процесс для любого вируса. Если вирус изменяется, значит, он живет. И это происходит не только с коронавирусом, но и с любым другим. Новый всплеск количества заболевших тоже никак не связан с мутациями вируса. Как мы видим, вирус действительно мутирует, и им заражается все больше и больше людей. Но сентябрьский коронавирус по сравнению с январским намного слабее: летальность во многих странах снизилась на несколько процентов, — прокомментировал «Ридусу» вирусолог, доктор медицинских наук, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн.

Снижение патогенности вируса подтверждается и в лабораторных экспериментах. Ученые обнаружили мутацию D614G, которая в лаборатории показала, как меняется вирус. Также эту мутацию обнаружили практически у всех пациентов, заразившихся коронавирусом летом.



Изучив структуру изменившегося вируса, ученые выяснили, что на нем увеличилось количество шипов, позволяющих вирусу прикрепляться к клетке организма. Вирус стал быстрее распространяться, но опаснее от этого он не сделался.

SARS-CoV-2 мутирует довольно медленно для вируса, причем любая генетическая линия меняется примерно раз в месяц. И все же мутации — это основа, на которую может воздействовать естественный отбор.

Для нас с вами мутации вируса — это скорее хорошо, чем плохо, так как с каждым разом вирус становится менее опасным. Конечно, существует небольшая вероятность того, что мутации повлияют на трансмиссивность SARS-CoV-2, что сделает его агрессивнее, но ученые уверены, что это вряд ли произойдет.

Вирусу выгоднее надолго остаться в популяции, так как он живет благодаря человеку.