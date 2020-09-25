«Легитимные и конкурентные»: НОМ подвел итоги прошедших выборов

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) выпустила доклад об итогах региональных выборов, которые проходили в 85 регионах России 13 сентября.

По мнению экспертов, главной особенностью осеннего электорального цикла стала высокая политическая конкуренция. Это позволило новым партиям пройти в законодательные собрания регионов. Например, в Рязанской областной думе по итогам избирательной кампании оказались три молодые партии. Наряду с парламентской четверкой пятипроцентный барьер смогли преодолеть «Партия пенсионеров», партия «За правду» и «Новые люди».

Минувшие выборы можно с уверенностью считать легитимными, а их результаты справедливо отражающими предпочтения россиян, заявила председатель общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова.

По ее словам, уровень легитимности можно оценить с помощью совмещения трех факторов: данных социологических опросов до дня голосования, данные экзитполов непосредственно в ходе голосования и сами итоги выборов.

Если применить данный принцип при оценке губернаторских выборов в Республике Коми, то мы получим следующие результаты. На финише кампании главу региона Владимира Уйбу поддерживали, согласно опросу, 75,1% избирателей. По данным экзитполов, за Уйбу проголосовали 80,9% жителей Коми. Официальный результат участия Владимира Уймы в выборах составил 73,16% голосов в его пользу.

Ключевым нововведением 2020 года является возможность многодневного голосования. Эксперты НОМ полагают, что такая практика позволила существенно повысить явку.

«Новые формы голосования на первичном этапе вызывали вопросы. Однако благодаря прагматичным действиям со стороны всех основных акторов возможные домыслы и сомнения были развенчаны. Это касается и использования сейф-пакетов, и вопросов сохранности бюллетеней в целом», — заключила Алена Булгакова в интервью газете «Известия».



С 11 по 13 сентября в 83 субъектах России прошли региональные выборы. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) были довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые губернаторские выборы.