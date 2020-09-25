«Мы умрем не от COVID, а от нервов»: эпидемиолог о новых ограничениях

С 28 сентября в Москве снова вводятся карантинные меры из-за увеличения количества заболевших коронавирусом. Со следующего понедельника пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями будет запрещено покидать дом без особой необходимости.

Также мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал «вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим». «Ридус» решил разобраться, реально ли в Москве ухудшается эпидобстановка или мы просто повторяем за Европой.

Я невольно втянут в этот сюр под названием «коронавирус», поэтому мне приходится анализировать большое количество информации. Недавно я обнаружил, что в мировом здравоохранении понятие эпидемиологических волн вообще отсутствует. То есть нет четких критериев того, что такое «волна». Одни считают, что она длится два месяца, другие — что полгода. Что нам дает эта демагогия? Давайте посмотрим на официальные данные. Ежегодно во всем мире случаются сезоны вирусных инфекций. В этом году амплитуда заболеваемости вирусными инфекциями ничуть не выше, чем в предыдущем. Роспотребнадзор заверяет, что эпидемиологическая ситуация в стране нормальная, то есть повода опять вводить карантин нет, — пояснил «Ридусу» эпидемиолог Игорь Гундаров.

Ученый отметил, что нельзя отрицать, что вирус особенно опасен для пожилых и людей из групп риска, но помимо COVID-19 есть и другие не менее опасные вирусные заболевания, вспышки которых происходят каждый год. Такие вспышки наблюдаются три раза в год: в январе, марте и октябре. Удивительно, но в 2020 году всплески роста числа заболевших COVID как раз приходились на эти месяцы.

Гундаров уверен, что в России нет второй волны коронавируса. По крайней мере, той, о которой все говорят. Количество заболевших плавно растет еще с весны, о чем говорит официальная статистика.

От карантинных мер эта кривая вниз не пойдет, уверен эксперт. Но новые ограничения могут негативно сказаться на психике россиян, которые многого натерпелись за 2020 год. Помимо эпидемии коронавируса, многих коснулись сокращения, снижение дохода, болезни близких и кризис в личной жизни.

Любые глобальные изменения сказываются на психике. Люди уже почти год живут в постоянном страхе и панике. Часть из них, может, никогда и не заболеют коронавирусом, но с большой долей вероятности умрут от инсульта, инфаркта или заработают депрессию. На фоне тревоги происходит снижение специфического и неспецифического иммунитета, что в итоге делает нас более уязвимыми перед вирусом. Люди только начали приходить в себя, как снова вводят ограничения. Власти прекрасно понимают, что коронавирус от нас никуда не денется, но от населения эта информация скрываются. Надо требовать, чтобы нам показали истинные данные Роспотрбнадзора, раз они считают, что нам угрожает опасность, — прокомментировал «Ридусу» Гундаров.

Эксперты Роспотребнадзора также отрицают появление второй волны, называя небольшой рост количества заболевших «продолжением первой волны». Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил, что пока нельзя сказать, что эпидобстановка в стране ухудшается.



Также он отметил, что пока нет доводов говорить, что предстоящий сезон гриппа будет особенно опасным на фоне пандемии коронавируса. Все больше экспертов сходятся во мнении, что в этом году вирусный сезон может быть гораздо мягче, чем в прошлом.

По мнению специалистов, особое внимание к своему здоровью, ношение масок и частое мытье рук поможет уберечься не только от коронавируса, но и от гриппа и ОРВИ.

