Штраф за повторный ложный вызов экстренных служб собираются повысить

За повторный ложный вызов экстренных оперативных служб, включая полицию, скорую помощь, МЧС и пожарную охрану, может быть введен штраф до 5 тысяч рублей.

Такую санкцию предусматривает внесенный в Госдуму законопроект.

На данный момент за заведомо ложный вызов взимается штраф от 1 до 1,5 тысячи рублей.

Согласно документу, опубликованному на сайте Госдумы, представляется целесообразным установить повышенный размер штрафа (от 3 до 5 тысяч рублей) за повторный заведомо ложный вызов специализированных служб в течение одного года.

Отмечается, что такая инициатива вызвана возросшим в 2019 году на 15% количеством совершенных правонарушений данной категории. В пояснительной записке также говорится, что установленный сейчас штраф не соответствует общественной опасности деяния.

Как писал ранее «Ридус», МВД РФ отказалось от разработки законопроекта, предусматривающего введение ответственности за оскорбление полицейских в Сети.