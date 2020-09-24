Политолог Соловей назвал себя членом тайной и могущественной организации

В интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону политолог Валерий Соловей признался, что является «ассоциированным членом» некой тайной и могущественной организации.

Он уточнил, что она представляет собой восточно-европейский филиал одного из нескольких мировых сообществ, чье влияние сильнее ФСБ, Службы внешней разведки и Управления Генштаба.

По словам Соловья, это международные неправительственные организации, не имеющие отношения к масонам или тамплиерам, а также к оккультизму.

Политолог отметил, что членство в данном сообществе позволяет ему интегрироваться в довольно широкие круги истеблишмента, причем не только в России, но и за рубежом.

«О существовании этой организации знает российское руководство, оно обращалось к ее услугам в свое время, — сказал он в беседе с Гордоном. — Российское руководство знает, что эта организация не только высоко эффективна, но и чрезвычайно опасна». При этом политолог заявил, что почти все подобные общества сейчас находятся в конфликте с Кремлем.

Чтобы не быть голословным, Соловей предложил Гордону связать его с представителем данной организации, на что телеведущий ничего не ответил.

Как писал ранее «Ридус», популярный на Украине журналист Дмитрий Гордон заявил, что прибытие группы россиян в Белоруссию накануне президентских выборов, их задержание в санатории под Минском и переговоры о выдаче властям Украины были организованы украинскими спецслужбами, однако операция провалилась.