Собянин рекомендовал вернуть сотрудников на «удаленку»

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал столичным предприятиям перевести часть своих сотрудников на удаленную работу.

Как заявил первый заместитель руководителя пресс-службы мэрии Борис Булай, градоначальник направил письма в более чем 5 тысяч компаний с рекомендацией вновь перевести сотрудников на удаленную работу.

По словам Булая, данная мера направлена на то, чтобы максимально ограничить людей от контактов, сообщает РЕН ТВ.

Согласно информации, имеющейся у РБК, Собянин направил в Сбербанк, «Яндекс» и «Ростех» письма с просьбой вновь перевести некоторых сотрудников на удаленную работу.

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, за минувшие сутки в Москве было выявлено 1050 новых случаев, скончались 15 человек. Общее количество заразившихся коронавирусом в столице составляет 280 408, а летальных исходов — 5 115.

В России за последние сутки зарегистрировано 6 595 случаев заражения, а за весь период пандемии — 1 128 836. Скончались 19 948 человек.