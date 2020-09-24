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Жители Тверской области получили разрушающееся жилье взамен аварийного

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© СУ СК РФ по Тверской области

© СУ СК РФ по Тверской области

В поселке городского типа Калашниково Лихославльского района Тверской области обвалилась облицовочная кирпичная кладка стены многоквартирного жилого дома.

В связи с этим организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, опрашивают жильцов дома, а также представителей застройщика и администрации поселка, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

По информации Tverigrad.ru, части стены лишился трехэтажный дом, построенный по программе расселения аварийного жилья. Он был заселен не так давно — в 2018 году.

Как писал ранее «Ридус», рабочий травмировал женщину, провалившись в ее комнату сквозь крышу дома в Печатниковом переулке столицы. Инцидент произошел, когда рабочие ремонтировали дореволюционное здание. В какой-то момент под ногами одного из мужчин начала проваливаться крыша. Вскоре вместе со строительным мусором он рухнул вниз и оказался в коммунальной квартире.

Также сообщалось, что в городе Юрюзани Челябинской области обрушились стена и потолок дома, в котором находились беременная женщина и ее двое малолетних детей.

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