В чем главная опасность частого мытья рук во время пандемии

Во время пандемии гигиене рук уделяется особое внимание. Медики советуют тщательно мыть руки с мылом после каждой прогулки, а также перед едой. Для дополнительной дезинфекции многие используют спиртовые антисептики, которые сушат кожу рук.

Сухость рук может вызвать раздражение и воспаление на коже. Особенно часто это происходит в осенне-зимний период, когда погода ветреная и прохладная.

Осенью и зимой мы сталкиваемся с холодной погодой, которая негативно сказывается на здоровье нашей кожи. Также включается центральное отопление, которое повышает сухость воздуха в помещении. Все эти факторы могут спровоцировать экзему, псориаз, а также зуд. То есть главная причина сухости кожи — это недостаточное увлажнение, что при желании можно легко исправить, — рассказала дерматолог Латанья Бенджамин.

Помимо этих причин, теперь к факторам риска добавилось и постоянное мытье рук, а также ношение перчаток. Тесные резиновые перчатки — еще одна причина возникновения не только зуда, но и аллергических высыпаний на коже.

Большинство ученых сходится во мнении, что перчатки — это бесполезная мера предосторожности, которая не спасет вас от заражения. Зато перчатки могут навредить здоровью вашей кожи.

Если вы стали замечать, что во время пандемии кожа рук стала слишком сухой и раздраженной, то наносите густой крем после каждого мытья рук. На это должны обратить внимание не только женщины, но и мужчины.

Также стоит заменить мыло, если от обычного хозяйственного или кускового у вас сохнет кожа.

Врачи советуют присмотреться к жидкому мылу. Благодаря дозатору оно считается более гигиеничным и простым в использовании, чем обычное твердое мыло. Оно часто имеет нейтральный или низкий pH и большое количество увлажняющих добавок, поэтому почти не сушит кожу.

