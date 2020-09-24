Молодым учителям Подмосковья обещаны выплаты по 150 тысяч рублей

На 125-м заседании Мособлдумы было объявлено о крупных выплатах, которые будут получать молодые учителя из Подмосковья.

Выплачиваться эти средства будут по частям.

Полномочия по выплате пособия молодым преподавателям переданы на муниципальный уровень.

Как заявила министр образования Московской области Ирина Каклюгина, учителя и воспитатели, пришедшие работать в школу или детский сад сразу после окончания высшего учебного заведения, получат по 150 тысяч рублей.

В первый год работы им заплатят по 50 тысяч, а по окончании второго — еще по 100 тысяч. Отмечается, что данные выплаты обяжут преподавателей и воспитателей отработать в школе или садике на территории Московской области еще три года.

В настоящее время эти выплаты уже получают 3200 человек, сообщает «360».

Ранее «Ридус» писал о том, что в Министерстве просвещения подготовили поправки к Трудовому кодексу, согласно которым изменится структура оплаты труда учителей в России. По задумке вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, должна появиться единая модель формирования оплаты труда, чтобы сократился разрыв между зарплатами учителей в разных регионах страны. Например, сейчас средняя зарплата педагога в Москве составляет 115 тысяч рублей, а в Северной Осетии, по данным Росстата, 22 тысячи рублей.