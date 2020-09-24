Когда появится детская коронавирусная вакцина
- 24 сентября 2020, 16:13
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Несколько коронавирусных вакцин-кандидатов уже проходят заключительную фазу испытаний. Это значит, что через несколько месяцев прививку от COVID смогут получить люди из групп риска — пенсионеры, медики и люди с хроническими заболеваниями.
Авторы новой работы решили проанализировать разработки фармацевтических компаний и выяснить, когда появится детская вакцина от коронавируса.
Например, широко известная компания Johnson & Johnson на днях объявила о том, что ее вакцину испытали уже более 60 000 взрослых добровольцев. Подростки младше 18 лет до испытаний не допускались.
Вместе со взрослой вакциной нужно начать проводить испытания детской. У нас достаточно наработок, чтобы обеспечить безопасное тестирование. Дети и подростки также являются переносчиками коронавируса, — заявил доктор Эван Андерсон, профессор медицинской школы Университета Эмори.
Ученый объяснил, что отсрочка клинических испытаний среди детей будет тормозить исследования, которые сейчас проводятся во всем мире. По мнению специалиста, нет ничего страшного, чтобы включить подростков в финальную стадию испытаний вакцины.
К такому решению пришла биотехнологическая компания Moderna, которая сообщила Fox News о планах начать испытания детской вакцины от COVID-19 к концу этого года. Представители компании заявили, что Moderna имеет достаточно данных о безопасности вакцинации взрослых, на основе которых можно заняться созданием еще более безопасной вакцины для детей и подростков.
Помимо того, как вакцина сказывается на детях, планируется изучить ее влияние на беременных, а также пациентов с тяжелыми респираторными заболеваниями, заключили представители компании.
Создание вакцины для детей не является первостепенной задачей, так как дети и подростки, хотя и являются переносчиками заболевания, как правило, болеют коронавирусом в легкой форме, в отличие от взрослых и пожилых людей. Также детская и взрослая вакцина — это разные вещи, так как иммунитет работает неодинаково. Давайте сначала сделаем хотя бы одну качественную вакцину, — сказал «Ридусу» руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, вирусолог Виталий Зверев.
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