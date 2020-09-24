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Когда появится детская коронавирусная вакцина

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Несколько коронавирусных вакцин-кандидатов уже проходят заключительную фазу испытаний. Это значит, что через несколько месяцев прививку от COVID смогут получить люди из групп риска — пенсионеры, медики и люди с хроническими заболеваниями.

Авторы новой работы решили проанализировать разработки фармацевтических компаний и выяснить, когда появится детская вакцина от коронавируса.

Например, широко известная компания Johnson & Johnson на днях объявила о том, что ее вакцину испытали уже более 60 000 взрослых добровольцев. Подростки младше 18 лет до испытаний не допускались.

Вместе со взрослой вакциной нужно начать проводить испытания детской. У нас достаточно наработок, чтобы обеспечить безопасное тестирование. Дети и подростки также являются переносчиками коронавируса, — заявил доктор Эван Андерсон, профессор медицинской школы Университета Эмори.
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Ученый объяснил, что отсрочка клинических испытаний среди детей будет тормозить исследования, которые сейчас проводятся во всем мире. По мнению специалиста, нет ничего страшного, чтобы включить подростков в финальную стадию испытаний вакцины.

К такому решению пришла биотехнологическая компания Moderna, которая сообщила Fox News о планах начать испытания детской вакцины от COVID-19 к концу этого года. Представители компании заявили, что Moderna имеет достаточно данных о безопасности вакцинации взрослых, на основе которых можно заняться созданием еще более безопасной вакцины для детей и подростков.

Помимо того, как вакцина сказывается на детях, планируется изучить ее влияние на беременных, а также пациентов с тяжелыми респираторными заболеваниями, заключили представители компании.

Создание вакцины для детей не является первостепенной задачей, так как дети и подростки, хотя и являются переносчиками заболевания, как правило, болеют коронавирусом в легкой форме, в отличие от взрослых и пожилых людей. Также детская и взрослая вакцина — это разные вещи, так как иммунитет работает неодинаково. Давайте сначала сделаем хотя бы одну качественную вакцину, — сказал «Ридусу» руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, вирусолог Виталий Зверев.
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