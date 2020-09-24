«Вкалывать на благо людей»: Путин выдвинул губернаторам ряд требований

Президент России Владимир Путин встретился с новыми губернаторами, которые были избраны в ходе сентябрьских региональных выборов. Глава государства поздравил их с победой в избирательной гонке.



В этом году в РФ прошли выборы глав 18 регионов: Краснодарского и Пермского краев, Чувашии, Камчатки, Коми, Севастополя, а также Ростовской, Иркутской, Пермской, Ленинградской, Архангельской, Калужской, Пензенской, Тамбовской, Брянской, Смоленской, Костромской и Еврейской автономной областей. Все главы регионов были избраны в первом туре. Руководителей еще двух субъектов — НАО и ХМАО — выбрали региональные парламенты.

В десятку кандидатов, показавших лучшие результаты на выборах, вошли выпускники программы Высшей школы государственного управления: Михаил Развожаев (избранный губернатор Севастополя), Владислав Шапша (избранный губернатор Калужской области), Александр Цыбульский (избранный губернатор Архангельской области), Владимир Солодов (избранный губернатор Камчатского края), Ростислав Гольдштейн (избранный губернатор ЕАО).

«Огромная ответственность»

Владимир Путин рассчитывает, что избранные губернаторы настроены «вкалывать с полной самоотдачей» на благо жителей регионов.



«Доверие со стороны народа — это всегда, прежде всего, огромная ответственность за предстоящую работу. Конечно, вы это хорошо все понимаете», — заявил Путин.

Президент отметил высокий уровень конкуренции на минувших выборах. Он напомнил, что «был представлен самый широкий спектр партий и кандидатов».

«При этом Центральная избирательная комиссия, общественные наблюдатели зафиксировали снижение числа жалоб и сообщений о нарушениях по сравнению с выборами прошлого года», — подчеркнул Владимир Путин, добавив, что трехдневный срок голосования позволил учесть мнение тех, кто ранее в силу различных причин не всегда добирался до избирательного участка.



Глава государства поручил губернаторам уделить особое внимание социальному развитию сел, дорожному строительству, а также обеспечить школы бесплатным горячим питание.

Все ваши планы должны воплотиться в конкретные дела, результаты которых люди увидели бы и почувствовали бы на своей текущей жизни. Это самое главное. Важно еще продолжать работу по восстановлению нормального делового ритма, по поддержке отраслей промышленности, АПК, малого и среднего бизнеса, по восстановлению занятости, доходов людей, — сказал Путин.

Высокие стандарты образования и управления

Прошедшие выборы глав регионов показали, что Высшая школа государственного управления РАНХиГС (так называемая школа губернаторов) — это высокие стандарты образования. Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, комментируя прошедшую встречу Владимира Путина с избранными губернаторами.



«Выпускники ВШГУ фактически всегда одерживают победу на губернаторских выборах, причем на выборах в довольно непростых регионах», — пояснил Потуремский.

Эксперт отметил хорошую осведомленность Владимира Путина в региональной повестке и выразил уверенность, что все заявленные в ходе предвыборных кампаний социальные и экономические проекты обязательно будут доведены до конца.

Когда проходит избирательная кампания, то у людей часто складывается впечатление, что озвученные в ходе выборов проекты — это всего лишь пиар, а потому не стоит ожидать их реализации. Но президент и губернаторы показали, что это не так. Глава государства предупредил руководителей регионов, что озвученные ранее проекты обязательно должны воплотиться в конкретные дела, — подчеркнул политолог.

«Кроме того, Путин пообещал поддержать избранных губернаторов в их начинаниях. Так, например, глава Севастополя Михаил Развожаев получит помощь от федерального центра при выполнении планов развития города. Просто так обрести поддержку главы государства невозможно. Для этого нужно иметь действительно хорошо проработанные проекты и обладать навыками, необходимыми для выстраивания эффективной структуры управления», — заключил Виктор Потуремский.