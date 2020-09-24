«Святая троица»: какую еще прививку обязательно нужно сделать этой осенью

Этой осень все только и говорят, что о вакцине от гриппа и коронавируса. Но есть еще одна прививка, которую точно не помешает сделать в ближайшее время.

«Ридус» пообщался с доктором медицинских наук, старшим научным сотрудником лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний, ученым Максимом Михайловичем Гультяевым, который рассказал, почему стоит сделать вакцинацию от пневмонии.

Мы столкнулись с очень коварной коронавирусной инфекцией, которая все никак не хочет уходить. А сейчас начинается сезон инфекций гриппа и ОРВИ, которые не факт, что будут толерантными к COVID-19. Помимо этих инфекций существует еще одна, про которую все забыли — это пнепневмококковая инфекция, вызывающая пневмонию. Мы умеем диагностировать и лечить каждую из этих инфекций, но если человек заболевает сразу двумя, например, гриппом и пневмококковой пневмонией, то этот микс совершенно непредсказуем. Если к этому набору добавить еще и коронавирус, то шанс на плохой исход увеличивается моментально. Самое простое, что мы можем сделать сейчас, это сделать прививки от уже известных опасностей — вируса гриппа и пнепневмококковой инфекции, — рассказал «Ридусу» Гультяев.

Streptococcus pneumoniae

Наш собеседник отмечает, что не всегда нужно лечить какое-то заболевание, так как его довольно легко можно предотвратить. Например, сделать прививку.



Вакцина от пневмококковой инфекции появилась в России не так давно — в 2014 году. Пневмококк — это устоявшееся сокращенное название разновидности бактерии стрептококка Streptococcus pneumoniae.

Эта бактерия может вызывать ряд опасных для человека заболеваний. Среди них пневмония, менингит, конъюнктивит, перитонит и сепсис.

Вакцину от пневмококка делают не только взрослым, но и детям старше 2 месяцев. По словам медиков, вакцинация сможет не только облегчить течение заболеваний, вызванных пневмококковой инфекцией, но обезопасить ребенка от других болезней верхних дыхательных путей.



С недавнего времени вакцинация от пневмококка входит в рекомендованный календарь прививок. ВОЗ прогнозирует, что использование во всем мире вакцины от бактерии пневмококка поможет предотвратить смерть 5,4−7,7 миллионов детей к 2030 году.