Депутат Европарламента: у США есть «убойный компромат» на Ангелу Меркель

Депутат Европарламента Татьяна Жданок рассказала, на каких основаниях была принята очередная резолюция ЕС, которая предполагает отмену строительства «Северного потока — 2».

Резолюция рассматривалась в связи с резким ухудшением здоровья Алексея Навального. Большинство депутатов Европарламента полагают, что Навальный был отравлен российскими силовиками.

«Уникальность рассматриваемой нами резолюции — предложение наказывать людей не за факты преступлений, а лишь за то, что они являются фигурантами расследований Алексея Навального и основанного им «Фонда борьбы с коррупцией». Главная закавыка здесь в том, что наказывают граждан третьей страны за действия, совершенные в этой же стране, а вовсе не на территории тех государств, которые это наказание назначают. На моей памяти, а я всё-таки уже 15 лет работаю в Европарламенте, такого не было», — написала Жданок на своей странице в Facebook.

Она акцентировала внимание на позиции немецких депутатов. Все они проголосовали в пользу принятия резолюции, хотя Германии это невыгодно.

Берлин участвует в проекте создания «Северного потока — 2». Если следовать логике, то хотя бы некоторые депутаты от Партии христианских демократов (партии немецкого канцлера Ангелы Меркель) должны быть против прекращения строительства. Это касается и депутатов от партии социал-демократов, которую в своё время возглавлял Шрёдер, — пояснила Татьяна Жданок.

По мнению парламентария, у американцев есть на госпожу Меркель «убойный компромат», поэтому политика канцлера зачастую противоречит интересам Германии.

«Уже давно ходят небезосновательные разговоры, что она сотрудничала со Штази. Непонятно другое: почему она боится сделать эту тему открытой. Думаю, что там есть что-то большее. Её непоследовательные действия для меня непонятны без предположения, что её дергают за верёвочки. И „Северный поток — 2“, который уже несколько месяцев не строится, зависит от тех же крючков и верёвочек. Поначалу там никто не хотел отказываться. Но потом выяснилось, что в их годовом обороте львиная доля приходится на филиалы, находящиеся в США. Оказались под угрозой, быстренько спрыгнули. Аналогичным образом, кстати, в связи с санкциями из-за Крыма, случилось с корпорацией „Сименс“», — заключила Жданок.