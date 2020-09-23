Госдума выработала позицию по ситуации с Алексеем Навальным

Массированная дезинформационная кампания по поводу якобы преднамеренного отравления блогера Алексея Навального российскими силовыми структурами носит «спланированный характер». К такому выводу пришла комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств по внутренние дела РФ.

«С помощью этой кампании Запад хочет подорвать экономическое развитие России с помощью очередных санкций. Речь идет об остановке строительства «Северного потока-2» и блокировке контактов российских НИИ, которые занимаются разработкой лекарств и противовирусных вакцин, в том числе и от COVID-19. Просматривается сценарий всем известного «Акта Магницкого» и «Дела Скрипалей», — заявил глава комиссии Василий Пискарев.

Он отметил высокий профессионализм российских врачей, спасших жизнь Алексею Навальному, когда его доставили без сознания в одну из больниц Омска.

«В течение двух суток проводили все необходимые мероприятия, чтобы стабилизировать состояние здоровья Навального. Он был благополучно передан немецким врачам и поступил на борт самолета для перелета в Берлин с подробной документацией о проведенном лечении и в состоянии, когда угроза его жизни миновала. Где и как именно случилось предполагаемое отравление пациента, если оно было вообще, можно только гадать. То ли при транспортировке в Германию, то ли в берлинской клинике. Вариантов может быть масса», — сказал Пискарев.

Генеральная прокуратура РФ направила несколько запросов в Берлин с просьбой разъяснить ситуацию, но ответа из Германии до сих пор нет.

«Это не позволяет нашим правоохранительным органам задействовать все необходимые процессуальные механизмы для установления обстоятельств произошедшего», — подчеркнул Василий Пискарев.

При этом никаких доказательств и информации о проведенных исследованиях не приводится, звучат угрозы применения различных санкций против нашей страны, а западные СМИ убеждают россиян в существующей угрозе для всего мира и прямой вине российских властей перед своими гражданами за ожидаемое сворачивание туристических, деловых, научных, культурных и родственных контактов и поездок за рубеж. Цель всего этого — ослабить Россию и разжечь недовольство населения в сложный период после вызванных пандемией коронавируса ограничений. Все мы понимаем, что именно санкции создают преграды для партнерства в период всеобщей беды, — добавил парламентарий.

По словам Пискарева, возглавляемая им думская комиссия установила, что масла в огонь подливают некие «независимые блогеры, журналисты и лидеры мнений», которые сейчас «активно освещают тему отравления Алексея Навального». Все они, убежден депутат, финансируются из бюджета США.

«В поле зрения Комиссии находятся выпускники деструктивных зарубежных тренингов, которые проходили обучение в одних и тех же зарубежных центрах», — утверждает господин Пискарев.



Поэтому в ближайшее время депутаты Госдумы внесут на рассмотрение нижней палаты законопроект о наказании для граждан РФ за обучение на курсах иностранных неправительственных организаций признанных нежелательными в России, передает «Дума ТВ».

Они рекрутируют постоянно молодежь в свои ряды, готовят профессиональных провокаторов, которых мы часто видим во главе неких массовых акций. Мы полагаем, что обучение за границей навыкам организации несанкционированных митингов и погромов должно также преследоваться по закону, — заключил Василий Пискарев.

Напомним, что Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навальный был госпитализирован в местную больницу в состоянии комы и подключен к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Алексея Навального считают, что блогер был намеренно отравлен российскими властями. Аналогичного мнения придерживаются власти ЕС и США.