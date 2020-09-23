Володин: мы не должны допустить повышения цен на сигареты в 2021 году

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов нижней палаты не только критиковать предлагаемые правительством решения по акцизам и налогам, но и выдвигать свои варианты пополнения бюджета страны.

«Вот мы, например, предлагаем эти решения — изъять сверхдоходы у табачников, у нефтяников, а если у вас есть другое предложение — озвучивайте его», — заявил Володин, комментируя принятый сегодня Госдумой законопроект о повышении акциза на табачную продукцию и электронные сигареты.

Он пообещал, что повышения розничных цен на сигареты в связи с увеличением акциза не будет. «Мы проконтролируем, чтобы этого не произошло. А вот сверхдоходы у табачных компаний должны быть изъяты, поскольку экономическая ситуация в государстве сейчас непростая», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Председатель нижней палаты напомнил, что в Советском Союзе и в 90-е годы экономические проблемы страны решались в основном за счет граждан.

Мы же решили пойти по другому пути. Никто не вводит дополнительные налоги, никто не жертвует положением граждан, никто не отказывается от социальных стандартов, а если уж и говорить, то да, мы вот с вами отправили в рассылку законопроект о росте налогообложения до 15% НДФЛ на доходы свыше пяти миллионов по году, но так это то, что все мы с вами предлагали, это повышенная прогрессивная шкала, — приводит слова Володина «Интерфакс».

С 1 января 2021 года ставки акцизов на табачную продукцию и электронные сигареты будут повышены на 20% по отношению к уровню 2020 года.

В Минфине считают, что это позволит бюджету получить дополнительно 70 миллиардов рублей. Однако представители отрасли с ведомством не согласны. По их оценке, казна получит лишь 46 миллиардов, так как увеличение цен на сигареты спровоцирует рост нелегальной торговли с 16 до 29%.