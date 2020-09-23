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«Меры жесткие, а число больных растет»: ученый о COVID-ситуации в Израиле

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Министерство здравоохранения Израиля сообщило в среду, 23 сентября, о 6861 новом случае заболевания. Этот показатель стал рекордным ежедневным числом заболевших за последние несколько месяцев.

«Ридус» пообщался с российским вирусологом, доктором медицинских наук, сотрудником НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессором Анатолием Альтштейном и выяснил, почему строгие карантинные меры не помогают Израилю сдерживать распространение вируса.

Если обратиться к статистике, то можно увидеть, что вспышка вируса в Израиле была в марте — апреле, а потом до середины лета было затишье. С июля кривая снова пошла вверх, а сейчас снова вниз. Первая волна коронавируса у них была не такая масштабная. Всего около 15 000 заболевших было зарегистрировано весной. А сейчас мы видим, что в Израиле уже 200 000 больных. Количество растет, несмотря на жесткие карантинные меры, это бесспорно, но важно другое. Уровень летальности, который в первую волну был около 1,5%, сейчас меньше одного процента. Это говорит о том, что опасность вируса не увеличивается, хотя он становится более заразным. Это для нас самое главное, — пояснил «Ридусу» Альтштейн.

Напомним, что на прошлой неделе правительство Израиля ввело жесткий карантин: были закрыты школы, торговые центры, отели и рестораны, введен комендантский час. Министерство здравоохранения не исключает, что ужесточение мер будет продолжаться.

© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

На этой неделе местные власти обсуждают возможность закрытия синагог. Это уже вызвало негативную реакцию общественности, так как новые ограничения могут вступить в силу в праздничные для евреев дни.

Напомним, что 18 сентября был еврейский новый год, или Рош ха-Шана, а сейчас в стране новогодние праздничные дни.

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