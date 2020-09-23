«Меры жесткие, а число больных растет»: ученый о COVID-ситуации в Израиле

Министерство здравоохранения Израиля сообщило в среду, 23 сентября, о 6861 новом случае заболевания. Этот показатель стал рекордным ежедневным числом заболевших за последние несколько месяцев.

«Ридус» пообщался с российским вирусологом, доктором медицинских наук, сотрудником НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессором Анатолием Альтштейном и выяснил, почему строгие карантинные меры не помогают Израилю сдерживать распространение вируса.

Если обратиться к статистике, то можно увидеть, что вспышка вируса в Израиле была в марте — апреле, а потом до середины лета было затишье. С июля кривая снова пошла вверх, а сейчас снова вниз. Первая волна коронавируса у них была не такая масштабная. Всего около 15 000 заболевших было зарегистрировано весной. А сейчас мы видим, что в Израиле уже 200 000 больных. Количество растет, несмотря на жесткие карантинные меры, это бесспорно, но важно другое. Уровень летальности, который в первую волну был около 1,5%, сейчас меньше одного процента. Это говорит о том, что опасность вируса не увеличивается, хотя он становится более заразным. Это для нас самое главное, — пояснил «Ридусу» Альтштейн.

Напомним, что на прошлой неделе правительство Израиля ввело жесткий карантин: были закрыты школы, торговые центры, отели и рестораны, введен комендантский час. Министерство здравоохранения не исключает, что ужесточение мер будет продолжаться.



На этой неделе местные власти обсуждают возможность закрытия синагог. Это уже вызвало негативную реакцию общественности, так как новые ограничения могут вступить в силу в праздничные для евреев дни.



Напомним, что 18 сентября был еврейский новый год, или Рош ха-Шана, а сейчас в стране новогодние праздничные дни.