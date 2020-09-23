Эксперт оценил перспективы «Единой России» на выборах в Госдуму

«Единая Россия» может в 2021 году рассчитывать на большинство в Госдуме, в том числе и на конституционное, если одномандатники от партии власти добьются хороших результатов на выборах. С таким мнением выступил директор Центра политической конъюнктуры (ЦПК) политолог Алексей Чеснаков.

Эксперт напомнил, что в ходе региональных выборов, которые состоялись 13 сентября, «Единой России» удалось получить большую часть кресел в законодательных собраниях субъектов РФ. Если, по мнению Чеснакова, экстраполировать полученный результат на выборы в Госдуму, то и в 2021 году партия власти может рассчитывать на получение большинства.

Сбудутся ли эти поверхностные экстраполяции, зависит от самой партии. Впереди еще целый год. Сложный год. Много событий предстоит, в том числе и неожиданных. Не будем ванговать, — отметил Алексей Чеснаков.

Также политолог раскритиковал технологию «умного голосования», предложенную блогером Алексеем Навальным. По словам Чеснакова, данная технология оказалась, мягко говоря, бесполезной в российских электоральных реалиях.

«Если какие-то депутаты, которых поддерживал Навальный, смогли пройти в городские думы Томска и Новосибирска, то это не следует считать результатом применения технологии штаба Навального. Конечно, приписывать себе победу им никто не может запретить. Это же не мешками ворочать. Но в Томске оппозиционеров прошло только двое. Этим результат и ограничился. А в Новосибирске „Единая Россия“ получила большинство», — пояснил эксперт в интервью газете «Известия».

С 11 по 13 сентября в 83 субъектах России прошли региональные выборы. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) были довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые губернаторские выборы.