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Самый большой в мире ледокол «Арктика» взял курс на Мурманск

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Во вторник, 22 сентября, новый атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 покинул верфи «Балтийского завода» и взял курс на Мурманск.

Переход из Санкт-Петербурга в Мурманск займет около двух недель. Как сообщили в «Атомфлоте», за это время будет осуществлена проверка работы атомного ледокола в арктических широтах.

«В процессе перехода ГУАЛ „Арктика“ зайдет в лед, пройдя севернее Земли Франца Иосифа (83 градуса северной широты). Это позволит настроить систему электродвижения атомохода в ледовых условиях», — отметили в ведомстве.

Заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша считает, что создание современного атомного ледокольного флота России — стратегическая задача нашей страны. Такие ледоколы, как «Арктика», обеспечивают круглогодичное судоходство по всей акватории Северного морского пути.

Огромное спасибо судостроителям и всем, кто принимал участие в реализации этого проекта за вашу работу. Уверен, что следующие ледоколы проекта 22220 будут построены и обеспечат выполнение всех задач для России в Северном Ледовитом океане, — заявил Рукша.

Атомный ледокол «Арктика» построен по заказу госкорпорации «Росатом». Закладка судна состоялась 5 ноября 2013 года, а спуск на воду — 16 июня 2016 года. Сегодня «Арктика» является самым большим и мощным атомным ледоколом в мире.

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