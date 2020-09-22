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Адвокат объяснил, почему Германия не хочет расследовать дело Навального

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© SERGEI ILNITSKY / EPA \ ТАСС

© SERGEI ILNITSKY / EPA \ ТАСС

Германия не может начать уголовное расследование по делу блогера Алексея Навального по двум причинам. Во-первых, преступление, которое якобы имело место, совершено на территории России, и пострадавшим является гражданин РФ, а не ФРГ. Во-вторых, Берлину это политически невыгодно. Такое мнение высказал адвокат Ринат Мещеров.

В Германии могли бы провести расследование ранее озвученных заявлений о том, что Навального могли отравить в немецком самолете во время транспортировки в Берлин или в клинике Charite, где он проходит лечение, — отметил юрист.

По словам Мещерова, проведение такого расследования совершенно невыгодно властям Германии. Дело в том, что «между ФРГ и РФ было достигнуто соглашение об оказании помощи и предоставлении материалов расследования той стране, в юрисдикции которой находится уголовное дело». Таким образом, если Германия соберет какие-нибудь материалы по инциденту с Навальным, то их нужно будет отправить по запросу в Россию для проведения оценки.

«Соответственно, тогда нужно будет проводить расследование — если ФРГ действительно обнаружила эти вещества, то как они попали? Потому что, как справедливо отмечалось, они могли попасть как в момент транспортировки в самолете, так и непосредственно в клинике», — заключил Мещеров.

Напомним, основателю «Фонда борьбы с коррупцией», блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навальный был госпитализирован в омскую больницу в состоянии комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Алексея Навального считают, что блогер был намеренно отравлен, сообщает «360».

В среду, 15 сентября, Навальный опубликовал в Instagram первый пост, в котором рассказал о своем самочувствии.

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