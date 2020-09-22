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00236

Почему этой осенью сезон гриппа будет не таким опасным

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Приближается время гриппа и ОРВИ, и некоторые медики предполагают, что в этом году вирусный сезон может быть гораздо мягче, чем в прошлом. Неожиданно, но вполне возможно, уверены эксперты.

Дело в том, что из-за пандемии коронавируса люди как никогда внимательны к своему здоровью: тщательно моют руки, избегают мест с большим скоплением людей, носят маски. По мнению специалистов, это поможет защититься не только от COVID, но и от гриппа.

Изначально мы были уверены, что осенью количество заболевших резко возрастет, так как случаи гриппа и коронавируса «перемешаются». Однако, наши исследования показывают, что этой осенью сезон гриппа будет мягким. Для врачей, которые готовились к худшему, это стало облегчением. Меньше случаев гриппа означает, что больше больничного персонала, коек и оборудования будет доступно для пациентов COVID-19, — пишут специалисты.

Но важным условием, которое поможет облегчить сезон гриппа и простуды, является прививка от гриппа. Маски и гигиена рук — это нужные рекомендации, но они не являются надежными. Вот почему так важно, чтобы все получили прививку от гриппа, считают эксперты.

Если посмотреть на сезон гриппа, который прошел в Южном полушарии, то он оказался не таким плохим, как все ожидали. Даже несмотря на то, что сезон гриппа выпал на самый разгар пандемии коронавируса. Меры предосторожности, которые люди соблюдали против COVID, так же подходят и для других вирусных инфекций, — говорят ученые.

Однако, нет никакой гарантии, что США и Россия пойдут по стопам стран Южного полушария. Практика ношения масок и социального дистанцирования сильно отличается в разных странах.

Российские эксперты не исключают, что осенью произойдет небольшой всплеск заболеваемости как гриппом, так и COVID. Но по мнению вирусолога, профессора Анатолия Альтштейна, эти цифры не будут критичными.

Сказать заранее и наверняка вам никто не сможет. Мы ожидаем, что гриппом в этом году заболеют примерно столько же людей, сколько и в прошлом. Если и будет отрыв, то он будет незначительным. Если произойдет вспышка заболевания, и медицинские службы будут очень загружены, то большинство отправится лечиться домой, как это было весной. Сейчас это не так пугает, так как медики поняли, как диагностировать, как лечить коронавирус. Заранее поднимать панику, что осенью будет «страшный всплеск» не стоит, — рассказал «Ридусу» Альтштейн.
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