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Москвичам пообещали бабье лето с «хрустальной погодой»

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© Антон Новодережкин/ТАСС

© Антон Новодережкин/ТАСС

До конца текущей недели жителей столицы ожидает бабье лето с «хрустальной погодой», сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, эта чудесная пора действительно начнется с 22 сентября.

Согласно прогнозу синоптика, в середине недели западный ветер сменится южным, что приведет к наступлению теплой и малооблачной погоды.

«Такое сочетание приведет к „хрустальной погоде“ — мы так ее называем, потому что воздух будет практически прозрачным», — сказал Вильфанд в беседе с РЕН ТВ.

Он отметил, что такая погода без осадков будет стоять до конца недели. Температура днем повысится до 19−22 градусов. Ночью может похолодать до 7−9 градусов, а временами и до четырех.

Ранее Вильфанд пообещал, что повышение температуры во всем Центральном федеральном округе ожидается со вторника, 22 сентября. Столбики термометров поднимутся до 15−18 градусов. В среду и четверг будет еще теплее — до 20.

Практически одновременно с «бабьим летом» в Москве начнется и «золотая осень». Об этом также предупредили в Гидрометцентре.

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