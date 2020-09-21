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Видео: после ДТП иномарка сбила трех пешеходов на тротуаре в центре Москвы

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© Baza

© Baza

На улице Остоженка в центре Москвы водитель Infiniti на большой скорости врезался на перекрестке в другую иномарку и от удара вылетел на тротуар, сбив трех пешеходов.

В результате серьезно пострадали два человека, сейчас они находятся в тяжелом состоянии.

Момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Находившийся за рулем Infiniti начинающий певец Эльмин Гулиев рассказал в интервью Life Shot, что он ехал на «красный, переходящий в зеленый».

По информации столичного Дептранса, в ДТП, скорее всего, виноват водитель Infiniti, поскольку он двигался на красный сигнал светофора.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, в результате аварии пострадали четыре человека. «В настоящее время трое направлены в больницу, один от госпитализации отказался», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами позвоночника, переломом ребер и закрытой черепно-мозговой травмой. Одна женщина госпитализирована с открытым переломом ноги и ампутацией лодыжки слева, а другая — с переломом таза и сотрясением головного мозга.

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