Видео: после ДТП иномарка сбила трех пешеходов на тротуаре в центре Москвы
- 21 сентября 2020, 17:52
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На улице Остоженка в центре Москвы водитель Infiniti на большой скорости врезался на перекрестке в другую иномарку и от удара вылетел на тротуар, сбив трех пешеходов.
В результате серьезно пострадали два человека, сейчас они находятся в тяжелом состоянии.
Момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения.
Находившийся за рулем Infiniti начинающий певец Эльмин Гулиев рассказал в интервью Life Shot, что он ехал на «красный, переходящий в зеленый».
По информации столичного Дептранса, в ДТП, скорее всего, виноват водитель Infiniti, поскольку он двигался на красный сигнал светофора.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, в результате аварии пострадали четыре человека. «В настоящее время трое направлены в больницу, один от госпитализации отказался», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами позвоночника, переломом ребер и закрытой черепно-мозговой травмой. Одна женщина госпитализирована с открытым переломом ноги и ампутацией лодыжки слева, а другая — с переломом таза и сотрясением головного мозга.
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