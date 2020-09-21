Обмануть деменцию: как надолго сохранить ясность ума

Команда испанских ученых опубликовала исследование, в котором говорится, что изучение иностранных языков позитивно сказывается на работе мозга. Если одновременно знать два языка и говорить на них, ваш мозг будет все время в тонусе.

По мнению ученых, такая тренировка поможет сохранить ясность ума и избежать проблем с памятью в старости.

Деменция — одно из самых распространенных старческих заболеваний во всем мире. Но в тех странах, где люди разговаривают на нескольких языках, риск развития старческого слабоумия на 50% ниже, — пишут ученые.

Предыдущие исследования также показали, что постоянное использование двух или более языков на протяжении всей жизни увеличивает когнитивный резерв и максимально отдаляет наступление деменции.

В ходе нового исследования ученые решили выяснить, почему так происходит. Для эксперимента специалисты позвали добровольцев: часть владела только одним языком, другие знали и активно применяли сразу два языка. Также половина участников эксперимента имела легкие нарушения памяти или диагноз «болезнь Альцгеймера».

В исследовании учитывались данные о возрасте, материальном положении и социальном статусе человека. У добровольцев также спрашивали, как часто и зачем они применяли в жизни второй язык.

Чтобы лучше понять когнитивные способности участников, ученые предложили добровольцам пройти несколько тестов.