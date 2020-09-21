Обмануть деменцию: как надолго сохранить ясность ума
- 21 сентября 2020, 16:52
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Команда испанских ученых опубликовала исследование, в котором говорится, что изучение иностранных языков позитивно сказывается на работе мозга. Если одновременно знать два языка и говорить на них, ваш мозг будет все время в тонусе.
По мнению ученых, такая тренировка поможет сохранить ясность ума и избежать проблем с памятью в старости.
Деменция — одно из самых распространенных старческих заболеваний во всем мире. Но в тех странах, где люди разговаривают на нескольких языках, риск развития старческого слабоумия на 50% ниже, — пишут ученые.
Предыдущие исследования также показали, что постоянное использование двух или более языков на протяжении всей жизни увеличивает когнитивный резерв и максимально отдаляет наступление деменции.
В ходе нового исследования ученые решили выяснить, почему так происходит. Для эксперимента специалисты позвали добровольцев: часть владела только одним языком, другие знали и активно применяли сразу два языка. Также половина участников эксперимента имела легкие нарушения памяти или диагноз «болезнь Альцгеймера».
В исследовании учитывались данные о возрасте, материальном положении и социальном статусе человека. У добровольцев также спрашивали, как часто и зачем они применяли в жизни второй язык.
Чтобы лучше понять когнитивные способности участников, ученые предложили добровольцам пройти несколько тестов.
Соотнеся все данные, мы увидели, что двуязычные люди лучше выполняли задания. Наблюдая за участниками еще несколько лет, мы также видели тенденцию, что те, кто разговаривал на двух и более языках, дольше сохраняли ясность ума, чем те, кто знал всего лишь один язык, — заключили ученые.
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