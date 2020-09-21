Экономист нашел способ поднять пенсии в России до европейского уровня

Повысить пенсии и выплаты гражданам России позволит увеличение налогов на добычу нефти и газа, заявил экономист Константин Селянин.

По его словам, в нашей стране одна из самых низких в мире налоговых нагрузок на добычу газа и нефти.

Селянин убежден, что налоги на естественные монополии следует повысить.

«Если довести налоги до уровня среднемировых, то хватит денег и на пионеров, и на пенсионеров. И еще даже останется», — сказал он в интервью URA.RU.

Собеседник издания также отметил, что подобная система реализована в большинстве стран мира. В пример он привел Норвегию, где более 90% прибыли от добычи нефти и газа идет в фонд национального благосостояния, который называют фондом будущих поколений. «Он у них самый большой в мире, уже больше триллиона долларов, — уточнил эксперт. — Получили 100 долларов от продажи нефти — 95 из них отдаете». Селянин пояснил, что государство оставляет производителю прибыль, а остальное забирает себе.

По мнению экономиста, именно такой подход и служит источником высокого уровня жизни. В результате и пенсии в Норвегии совершенно иные, равно как и пособия. По данным Норвежской ассоциации пенсионеров, в 2019 году размер минимальной пенсии в стране составлял 1500 долларов, а средний ее размер — 2300 долларов.

Как писал ранее «Ридус», Министерство финансов РФ объявило, что готовит поправки в Бюджетный кодекс страны. Они позволят перечислять средства, конфискованные и полученные незаконным образом, в пользу Пенсионного фонда.

В Министерстве труда РФ также сообщили, что размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом № 350-ФЗ так, чтобы превышать ожидаемую инфляцию. Это должно гарантировать рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров до 2024 года.