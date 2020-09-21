найти ×
   
  • USD +1.01
    76.04
  • EUR +1.05
    90.01
СохранитьСохранено0
×

224085

Экономист нашел способ поднять пенсии в России до европейского уровня

Small f1a6d446e0
© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

Повысить пенсии и выплаты гражданам России позволит увеличение налогов на добычу нефти и газа, заявил экономист Константин Селянин.

По его словам, в нашей стране одна из самых низких в мире налоговых нагрузок на добычу газа и нефти.

Селянин убежден, что налоги на естественные монополии следует повысить.

«Если довести налоги до уровня среднемировых, то хватит денег и на пионеров, и на пенсионеров. И еще даже останется», — сказал он в интервью URA.RU.

Собеседник издания также отметил, что подобная система реализована в большинстве стран мира. В пример он привел Норвегию, где более 90% прибыли от добычи нефти и газа идет в фонд национального благосостояния, который называют фондом будущих поколений. «Он у них самый большой в мире, уже больше триллиона долларов, — уточнил эксперт. — Получили 100 долларов от продажи нефти — 95 из них отдаете». Селянин пояснил, что государство оставляет производителю прибыль, а остальное забирает себе.

По мнению экономиста, именно такой подход и служит источником высокого уровня жизни. В результате и пенсии в Норвегии совершенно иные, равно как и пособия. По данным Норвежской ассоциации пенсионеров, в 2019 году размер минимальной пенсии в стране составлял 1500 долларов, а средний ее размер — 2300 долларов.

Как писал ранее «Ридус», Министерство финансов РФ объявило, что готовит поправки в Бюджетный кодекс страны. Они позволят перечислять средства, конфискованные и полученные незаконным образом, в пользу Пенсионного фонда.

В Министерстве труда РФ также сообщили, что размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом № 350-ФЗ так, чтобы превышать ожидаемую инфляцию. Это должно гарантировать рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров до 2024 года.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (2)

  • Small 9a8e5e1b71
    merlionсегодня, 17:09

    Так то в гуманной Норвегии, а не в воровской путинской Раше. Так ведь эти упыри ещё и притворяются благодетелями народа, дураки верят.

  • Small 51534dbb01
    xeredenсегодня, 18:27

    Какие же вы тупые либерасты! Пишут хрень и сами не понимают что пишут! Их фонд публикует данные в КРОНАХ, он в кронах триллион, а по курсу доллара их фонд 113 млрд. А если вы узнаете с какой скоростью он за последние годы тает у вас голова взорвётся. Развивайтесь животные и идите работать! Глядишь и Путин не таким страшным станет. И стана красивее и жизнь будет хороша.

Животные
За что мы любим наших котов
406027читать позжечитаю позже
Юмор
Борьба со скукой: новая игра с котом попала на видео
406941читать позжечитаю позже

главное


Общество
Советы
«Игры, загадки, истории»: что делать, если ребенок заперся в квартире

Постарайтесь заинтересовать малыша и не отпускать его от двери, советуют в МЧС.

-208537читать позжечитаю позже

Интернет
Как не дать «увести» деньги с банковского вклада18 сентября

Эксперт советует соблюдать простые правила.

207823читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM