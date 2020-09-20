В Египте археологи нашли 27 саркофагов, которым более 2500 лет

В Саккаре, древнеегипетском некрополе, расположенном в 30 км от Каира, были обнаружены 27 нетронутых саркофагов.

Археологи определили, что им более 2500 лет.

Сначала на месте раскопок нашли 13 саркофагов, а затем обнаружили еще 14.

В Министерстве по делам древностей Египта рассказали, что саркофаги не открывались с момента погребения.

По мнению экспертов, это крупнейшее в своем роде открытие, сообщает Би-би-си.



Отмечается, что раскопки на этом месте продолжаются. Исследования проводятся на глубине 11 метров. Ученые надеются побольше узнать о том, кому принадлежат эти деревянные саркофаги.

Саккара известна старейшим некрополем столицы Древнего царства Египта — Мемфиса. Здесь находятся 11 пирамид фараонов, среди которых — ступенчатая гробница Джосера. Она считается самым древним каменным зданием, сохранившимся на нашей планете. Сооружение было возведено около 2650 года до нашей эры.



Ранее «Ридус» писал о том, что в начале октября 2019 года египетские ученые заявили о новых археологических открытиях, сделанных в Луксоре.

В ноябре того же года в Саккаре нашли гробницу возрастом около двух тысяч лет. Захоронение построено в виде катакомб и относится к эпохе Древнего Рима.

