найти ×
   
  • USD -0.16
    75.03
  • EUR +0.33
    88.96
СохранитьСохранено0
×

307390

Власти Москвы выплатят такси и каршерингу более 300 млн рублей субсидий

Small f1a6d446e0
© Сергей Фадеичев/ТАСС

© Сергей Фадеичев/ТАСС

Каршеринговые и таксомоторные компании Москвы получат в 2020 году более 300 млн рублей субсидий.

Эти средства должны пойти на погашение кредитных и лизинговых платежей.

Как сообщили в столичном Дептрансе, субсидирование помогает поддерживать в столице самый молодой парк такси в Европе

Кроме того, исполняя поручение мэра и обеспечивая поддержку такси и каршеринга, с июня была сделана скидка 50% на продление льготных разрешений каршерингу, в результате чего общая экономия для рынка составила свыше 400 млн рублей, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным Дептранса, почти половина (45%) всех каршеринговых автомобилей в Москве принадлежат «Яндекс.Драйв». На долю «Делимобиля» приходится 37%, а на долю Belka. car — 14,5%.

Как писал ранее «Ридус», глава столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил о запуске «Народного каршеринга», суть которого заключается в том, что любой житель Москвы сможет сдать в аренду свой автомобиль, пока сам не пользуется им. Ликсутов утверждает, что по статистике 90% времени личные автомобили граждан проводят без движения. Каршеринг же позволит зарабатывать деньги на сдаче машины любому желающему.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Когда даже съедобные грибы лучше не собирать
0010274читать позжечитаю позже
Здоровье
Как сделать лицо добрым и приятным
2016239читать позжечитаю позже

главное


Космос
Как игра света и тени помогает разгадать тайны Солнечной системы

Контраст между ярким и темным позволяет увидеть космос совсем с другой стороны.

5027247читать позжечитаю позже

История
Расследования
Коронавирус и конспирология: что за болезнь поразила Испанию в 1981 году04 марта

Не вырвался ли «синдром токсического масла» с военной базы США?

28042429читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM