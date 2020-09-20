Власти Москвы выплатят такси и каршерингу более 300 млн рублей субсидий

Каршеринговые и таксомоторные компании Москвы получат в 2020 году более 300 млн рублей субсидий.

Эти средства должны пойти на погашение кредитных и лизинговых платежей.

Как сообщили в столичном Дептрансе, субсидирование помогает поддерживать в столице самый молодой парк такси в Европе

Кроме того, исполняя поручение мэра и обеспечивая поддержку такси и каршеринга, с июня была сделана скидка 50% на продление льготных разрешений каршерингу, в результате чего общая экономия для рынка составила свыше 400 млн рублей, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным Дептранса, почти половина (45%) всех каршеринговых автомобилей в Москве принадлежат «Яндекс.Драйв». На долю «Делимобиля» приходится 37%, а на долю Belka. car — 14,5%.

Как писал ранее «Ридус», глава столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил о запуске «Народного каршеринга», суть которого заключается в том, что любой житель Москвы сможет сдать в аренду свой автомобиль, пока сам не пользуется им. Ликсутов утверждает, что по статистике 90% времени личные автомобили граждан проводят без движения. Каршеринг же позволит зарабатывать деньги на сдаче машины любому желающему.